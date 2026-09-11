Trucurile unei românce care nu aruncă aproape nimic din grădină. Care este cel mai important lucru pe care l-a învățat

O femeie a povestit ce a învățat după un an petrecut în grădină, încercând să folosească aproape tot ce a cultivat și să reducă la minimum cantitatea de deșeuri. Printre ideile descoperite de ea se numără transformarea resturilor de legume și fructe în pudre aromate, dar și folosirea crengilor și a resturilor vegetale într-un mod cât mai eficient.

Ce a pățit o femeie după ce a muncit până la epuizare în grădină Foto: Pixabay

O femeie din grupul de Facebook „Mutat la țară” a povestit ce a învățat după un an petrecut muncind în grădină. A descoperit mai multe metode prin care poate valorifica aproape tot ce produce, de la semințele și pulpa rămase de la roșii până la cozile verdețurilor și pielițele ardeilor copți.

Cea mai importantă lecție a venit însă după o întâmplare care i-a dat planurile peste cap. După ce a muncit atât de mult într-o singură zi încât a adormit în timp ce avea conservele la sterilizat, femeia s-a trezit dimineața și a descoperit că aproximativ 15 sticle explodaseră. Incidentul a provocat și un incendiu, iar terasa casei a avut nevoie de renovare.

Aceasta le-a povestit membrilor grupului că nu obișnuiește să scrie prea des, însă a vrut să împărtășească experiențele acumulate în acest an, în speranța că îi pot ajuta și pe alții.

„Bună ziua. Nu prea scriu pe aici că sincer abia găsesc timp să vorbesc, darămite să mai și scriu. Dar am zis să scriu puțin din ce am învățat anul ăsta, poate ajută pe cineva. Și eu tot de la alții am învățat. Mai întâi, trebuie să spun că am stricat multe anul ăsta prin grădină, dar am învățat dublu. Eu am o vorbă: cine greșește mult și învață mult. Sau măcar așa ar trebui”, a început femeia mesajul.

Cum poate fi folosit aproape tot ce se găsește în grădină

Una dintre concluziile la care a ajuns femeia este că foarte puține dintre resturile din grădină trebuie să ajungă la gunoi. Ea a explicat ce face cu resturile vegetale și cu diferite părți ale legumelor și fructelor.

„Eu nu știam că poți folosi aproape 100% din ce ai în grădină și să ai foarte puțin deșeu. Bine, mai arunc și eu ambalaje de la diverse unelte, că nu pot să le plantez și pe alea. Toamna asta am învățat că:

- pot arunca tot ce e verde în lada de macerat gunoi, iar crengile să le toc și să le împrăștii la găini. Vin gângăniile la descompunere și au găinile ce mânca. Deci până la urmă nimic nu se pierde.

- când fac suc de roșii, semințele și puțină pulpă care rămâne pe ele sunt excelente dacă le usuc și le macin. Am făcut o pudră de roșii super aromată. Nu m-aș fi gândit niciodată să fac asta.

- cozile de la toate verdețurile, mai puțin cele lemnoase, merg uscate și măcinate și puse la mâncare. Și culmea, mie mi se pare că au mai multă savoare decât frunza.

- fructele pe care le fac nectar și pulpa care rămâne după, le pot usca și măcina. Le păstrez pudră pentru smoothie sau pentru ceaiuri la iarnă.

- la ardeii kapia copți în cuptor, pielița pe care nu am lăsat-o să se ardă rău am uscat-o și am măcinat-o. A ieșit o pudră cu o aromă de ardei copt extraordinară. O să o folosesc la tocănițe.

- am făcut și suc de ardei gras amestecat cu roșii. Nu mai făcusem niciodată și a ieșit ceva de vis. În sticlă este foarte concentrat și puțin amărui, dar când îl pui la mâncare e grozav. Am făcut asta pentru că ardeii mei au fost mici, unii chiar mâncați de diverse și nu-i mai puteam folosi decât bucăți. Dar erau foarte aromați și zemoși și mi s-a părut păcat să-i arunc”.

Lecția pe care a învățat-o după ce a adormit lângă conserve

După toate aceste trucuri, femeia a dezvăluit și întâmplarea care a făcut-o să-și schimbe perspectiva asupra modului în care își organizează munca. A încercat să rezolve prea multe lucruri într-o singură zi, iar oboseala și-a spus cuvântul.

„Dar cel mai important lucru pe care l-am învățat anul ăsta a fost: «Lasă și pe mâine». Asta am învățat-o mai cu folos, ca să zic așa. Am muncit atât de mult într-o zi, că seara, când aveam a 3-a tranșă de conserve la fiert, am adormit. Și m-am trezit dimineața.

Bucătăria mea de vară este pe terasa casei și aveam cam 15 sticle la sterilizat. Au explodat. După ce cârpa din fundul oalei a luat foc. Norocul mare a fost că lichidul din sticle a stins focul și a închis și plita care avea senzori.

Și uite așa am reușit să renovez terasa care avea doar 3 ani de la construcție. Acum râd, dar atunci nu prea am râs. Mă consider foarte norocoasă că a fost doar atât și că nu a pățit nimeni nimic”.

În urma incidentului, femeia spune că a rămas cu o concluzie mult mai importantă decât toate trucurile pe care le-a descoperit în grădină.

„Așa că, dacă ar fi să aleg un singur lucru pe care l-am învățat anul ăsta, nu e despre roșii, ceapă, ardei sau conserve. E că nu trebuie să le facem pe toate într-o singură zi. Mai poate rămâne și pe mâine. Grădina e tot acolo. Conservele tot acolo. Și dacă nu termin azi, nu vine nimeni să-mi dea amendă”.