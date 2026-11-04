A cântărit puțin peste 500 de grame la naștere și a luptat opt luni pentru viață. Povestea unei fetițe din New York care a ajuns în sfârșit acasă

O fetiță din statul american New York, născută cu patru luni înainte de termen și cântărind puțin peste 500 de grame, a părăsit în sfârșit spitalul după opt luni de tratamente și intervenții medicale complexe.

Povestea unei fetițe din New York care a ajuns în sfârșit acasă Foto: arhivă

Povestea unui bebeluș luptător

Micuța Journey, fiica lui Jesse și Danaies Ossenkopp, s-a născut în luna februarie 2026 cu probleme respiratorii severe și o afecțiune cardiacă congenitală provocate de nașterea extrem de prematură.

După luni întregi petrecute în spital, inclusiv ultimele luni la Spitalul de Copii Blythedale din New York, fetița a fost externată pe 2 noiembrie, spre bucuria familiei și a echipei medicale care a îngrijit-o.

„Avea dimensiunea unei palme și niște brațe și picioare foarte subțiri. Dar asta nu a împiedicat-o să dea din picioare”, a povestit tatăl ei, Jesse, potrivit publicației People. El a adăugat că asistentele au observat rapid personalitatea puternică a fetiței și au spus că are „caracter”.

Mama sa, Danaies, a mărturisit că expresia folosită de cadrele medicale a devenit emblematică pentru parcursul fiicei sale. „Toată lumea îi spunea că este mică, dar extrem de puternică”, a declarat aceasta.

Probleme respiratorii și o afecțiune cardiacă congenitală

Journey a avut nevoie de tratament îndelungat pentru plămânii insuficient dezvoltați și pentru persistența canalului arterial, cunoscută în termeni medicali drept PDA (Patent Ductus Arteriosus).

Afecțiunea apare atunci când un vas de sânge care ar trebui să se închidă după naștere rămâne deschis, permițând circulația anormală a sângelui și afectând funcționarea inimii și a plămânilor.

În urma tratamentelor și recuperării, medicii au reușit să stabilizeze starea fetiței, care acum poate respira singură. Deși a fost externată, Journey va continua o parte din îngrijire și acasă. Medicii au explicat că va avea nevoie în continuare de alimentare printr-o sondă, însă membrii familiei au fost instruiți în detaliu pentru a putea gestiona procedura în siguranță.

O zi pe care părinții au visat-o luni întregi

Pentru Jesse și Danaies Ossenkopp, momentul externării a fost unul greu de descris în cuvinte după lunile petrecute între speranță și îngrijorare.

„Încă nu pare real. Probabil nu va părea real până când nu va fi în sufrageria noastră”, a mărturisit tatăl fetiței. Imaginile surprinse la ieșirea din spital au emoționat comunitatea locală.

Cei doi părinți și micuța Journey au părăsit clădirea îmbrăcați în nuanțe asemănătoare de roz pastel. Fetița a purtat chiar și o mică toca de absolvire, un simbol al drumului dificil pe care l-a parcurs în primele opt luni de viață.

În timp ce familia se îndrepta spre mașină, tatăl a fost auzit strigând entuziasmat „Ura!”, iar mama a exclamat simplu: „Aer curat!”, marcând sfârșitul unei perioade dificile și începutul unei noi etape acasă, alături de fiica lor.