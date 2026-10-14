 A mâncat sushi și a fost la un pas de moarte. Povestea tinerei care a făcut AVC și paralizie după o masă în oraș
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A mâncat sushi și a fost la un pas de moarte. Povestea tinerei care a făcut AVC și paralizie după o masă în oraș

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Yuli Vargas, o tânără influenceriță din Ecuador, a fost la un pas de moarte după o masă în ora. Aceasta a ajuns la spital, la terapie intensivă, după ce a mâncat sushi. În urma complicațiilor, a suferit și un accident vascular cerebral, ce a lăsat-o cu o paralizie pe partea dreaptă.

Yuli Vargas a fost la un pas de moarte după ce a mâncat sushi.
Yuli Vargas a fost la un pas de moarte după ce a mâncat sushi. Foto: Instagram

A mâncat sushi, iar viața ei s-a transformat într-un calvar

Yuli Vargas a ajuns la spital în august 2025, după ce a mâncat sushi la un restaurant. Atunci, ea a fost infectată cu Salmonella și febră tifoidă. Starea ei de sănătate s-a înrăutățit rapid, astfel că a traversat și o serie de complicații, ce erau să-i fie fatale.

„Totul a început când am mâncat sushi... ceea ce a declanșat o serie de complicații și diagnostice”, a declarat ea pentru Need to Know într-un interviu din octombrie 2025 despre spitalizarea sa., conform boredpanda.com.

În timpul celor 23 de zile petrecute în spital, influencerița s-a confruntat cu o serie de complicații, printre care pangastrita, colita ulcerativă moderată până la severă, pancreatita și inflamația vezicii biliare, fiind supusă mai multor invesigaţii invazive în aceeași săptămână. Aceasta a făcut inclusiv o endoscopie și o colonoscopie la câteva zile distanță.

„Am trecut prin nenumărate teste, proceduri și, în final, printr-o operație extrem de riscantă în care a trebuit să înfrunt realitatea: șansele să ies cu viață din sala de operație erau mici.  Durerea și frica pe care le-am simțit pe tot parcursul spitalizării sunt ceva ce nu știu cum să explic. Am îndurat nopți de dureri neîncetate în care niciun medicament nu a funcționat; nici măcar sedativele puternice nu m-au putut calma”, a spus Yuli.

A suferit un AVC și a rămas cu o paralizie pe partea dreaptă

În aceste condiții, ea a stat internată pe secția de terapie intensivă. Influencerița a mărturisit că nu putea bea apă și a stat 16 zile fără să mănânce. Ea a spus că inițial, medicii i-au plasat sonda de hrănire în braț, dar aceasta i-a provocat o durere mare.

Ulterior, i-au introdus un cateter venos central prin vena jugulară pentru a putea primi în continuare toate substanțele nutritive de care avea nevoie. Câteva zile mai târziu, Yuli a făcut o infecție și medicii au fost nevoiți să îndepărteze acel cateter.

Aceasta a mărturisit că nivelurile crescute ale enzimelor pancreatice au făcut ca operația la vezica biliară să fie deosebit de riscantă, iar doctorii ezitau să efectueze operația. „Nu au vrut să mă opereze și a trebuit să accept că s-ar putea să nu supraviețuiesc ”, a spus ea.

La câteva ore după procedură, ea a suferit un accident vascular cerebral ischemic, lăsând-o cu o paralizie ce i-a afectat partea dreaptă a corpului. Ulterior, a dezvoltat mai multe complicații. A fost diagnosticată inclusiv cu lupus eritematos sistemic, o boală autoimună care, în cazul său, afecta sistemul nervos și pancreasul.

„Medicii nu știau ce să facă. După mai multe teste și examinări, au ajuns la următoarele diagnostice: pangastrită, colită ulcerativă moderată până la severă și lupus eritematos sistemic care afectează sistemul nervos și pancreasul”, a mai spus tânăra.

Recuperarea continuă și după externare 

Coșmarul nu s-a oprit nici după externare. Aceasta a trebuit să se recupereze după accidentul vascular cerebral, având nevoie inclusiv de recuperare fizică.

„În prezent, mă recuperez după o operație și o paralizie; încerc să mă întorc la mers, mâncat și mișcare. Învăț mai multe despre lupus și îl trăiesc la maximum, pentru că atunci când doare, chiar doare. Sunt tratat cu mai multe medicamente, inclusiv unele care blochează senzația de durere din creier”, a mai spus ea.

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