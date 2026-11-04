 O celebritate britanică pierde lupta în instanță pentru a-și păstra anonimatul într-un scandal de natură sexuală. Ce au decis judecătorii
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O celebritate britanică pierde lupta în instanță pentru a-și păstra anonimatul într-un scandal de natură sexuală. Ce au decis judecătorii

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O personalitate cunoscută din Marea Britanie a pierdut în instanță demersul prin care încerca să împiedice publicarea identității sale și a unor acuzații de comportament sexual neadecvat, investigate de două importante instituții media.

Identitate ascunsă într-un caz de abuz sexual
Identitate ascunsă într-un caz de abuz sexual Foto: shutterstock

Cu toate acestea, judecătorii au decis că identitatea bărbatului va rămâne secretă deocamdată, până când acesta va avea posibilitatea de a contesta hotărârea în apel.

Dezbateri intense în spațiul public

Cazul a atras o atenție uriașă în Regatul Unit, alimentând speculațiile privind identitatea persoanei vizate. În documentele instanței, aceasta este identificată doar prin inițialele „PPT”.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, publicațiile ITN și The Guardian investighează acuzații conform cărora vedeta și-ar fi folosit notorietatea și influența pentru a iniția relații și contacte cu fete și femei tinere.

Persoana vizată respinge categoric toate acuzațiile. Judecătorul Nicklin a respins cererea de interdicție, subliniind însă că instanța nu s-a pronunțat asupra veridicității acuzațiilor.

„Instanța nu a stabilit dacă acuzațiile, în totalitate sau parțial, sunt adevărate, iar respingerea cererii nu echivalează cu aprobarea vreunei eventuale publicări”, se arată în motivarea deciziei, potrivit Holywood Recorder.

Avocații au invocat riscul de suicid

Apărarea a susținut că publicarea identității bărbatului i-ar putea pune viața în pericol. Avocații au afirmat că acesta ar fi încercat să se sinucidă de două ori după ce a aflat despre investigația jurnalistică și că a fost internat timp îndelungat pentru tratament psihiatric.

„Este foarte probabil ca acesta să încerce din nou să își ia viața dacă identitatea și acuzațiile vor fi făcute publice”, au argumentat reprezentanții săi în fața instanței.

De cealaltă parte, avocații instituțiilor media au susținut că informațiile sunt de interes public și că libertatea presei nu ar trebui limitată în acest caz. Ei au arătat că investigația se bazează pe numeroase mărturii și pe o documentare amplă.

Anonimatul este păstrat temporar

Deși cererea de blocare a publicării a fost respinsă, ordinul temporar care interzice dezvăluirea identității celebrității rămâne în vigoare până la finalizarea procedurilor de apel. Instanța a precizat că hotărârea nu reprezintă o confirmare a acuzațiilor și nici o decizie asupra fondului cazului, ci privește exclusiv dreptul presei de a publica informații considerate de interes public.

Procesul este urmărit cu mare interes în Marea Britanie, fiind văzut ca un nou test al echilibrului dintre dreptul la viață privată, protecția sănătății mintale și libertatea de exprimare a presei.

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