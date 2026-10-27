 Au oprit doar două ore în Monaco, dar au avut parte de un șoc! Ce au pățit doi turiști
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Au oprit doar două ore în Monaco, dar au avut parte de un șoc! Ce au pățit doi turiști

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O vacanță europeană planificată cu atenție la buget s-a transformat într-o experiență costisitoare pentru doi turiști din Marea Britanie. Polo Lam și iubita sa, Laura Matos, au făcut o scurtă oprire în Monaco, fără să se aștepte la surpriza care îi aștepta după plecare. Deși au petrecut doar aproximativ două ore în celebrul principat, cei doi au descoperit că factura la telefon crescuse considerabil din cauza costurilor de roaming.

Vacanță de coșmar pentru un cuplu de turiști
Vacanță de coșmar pentru un cuplu de turiști Foto: Shutterstock

Polo Lam, în vârstă de 30 de ani, și Laura Matos, de 29 de ani, au pornit în luna septembrie într-o călătorie prin Europa, pe care au organizat-o cu un buget limitat. Cei doi au ales să exploreze continentul cu trenul, vizitând mai multe destinații, de la Barcelona până la Viena, și traversând țări precum Franța, Italia, Slovenia, Croația și Ungaria.

În timpul șederii în Nisa, cuplul a decis să viziteze și Menton, iar apoi să facă o oprire în Monaco. Ideea i-a aparținut Laurei, care își dorea să descopere atmosfera principatului cunoscut pentru lux, cazinouri și destinațiile exclusiviste.

Vizita a durat aproximativ două ore, după care cei doi și-au continuat călătoria spre Italia. Abia atunci Polo a verificat contul de telefonie mobilă și a observat că factura ajunsese la o valoare mult mai mare decât se aștepta.

Factura a ajuns la 109 lire sterline după o oprire scurtă

În loc să plătească suma obișnuită, Polo a descoperit că factura lunară crescuse la 109 lire sterline, echivalentul a aproximativ 129 de euro. În luna precedentă, costurile sale fuseseră de numai 25 de lire sterline.

Din total, aproape 85 de lire reprezentau cheltuieli pentru roaming, deși cei doi consumaseră împreună doar 18,66 MB de internet mobil în Monaco.

Cantitatea de date utilizată poate fi consumată relativ repede prin navigarea pe internet sau pe rețelele sociale, însă costul ridicat a fost o surpriză pentru turist, care nu se aștepta ca o oprire atât de scurtă să aibă un asemenea impact asupra bugetului său.

„Nu-mi venea să cred când am văzut factura. Fuseserăm în Monaco doar câteva ore și, cumva, factura noastră telefonică ajunsese la 109 lire sterline (128,88 euro)”, a spus Polo Lam, potrivit tabloidului britanic Mirror.

Experiența celor doi turiști scoate în evidență importanța verificării tarifelor de telefonie înainte de a traversa granițele, chiar și pentru vizite de scurtă durată. Monaco nu face parte din Uniunea Europeană, astfel că regulile europene privind utilizarea telefonului mobil la tarife naționale nu se aplică automat aici.

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