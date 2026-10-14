Clădirea desprinsă parcă din filmele SF! Va pluti ca un nor și va avea o fântână cu susul în jos. Unde va fi construită

Biroul de arhitectură Bjarke Ingels Group (BIG) a câștigat concursul internațional pentru dezvoltarea Tirana Fountain Plaza, un complex multifuncțional care promite să schimbe aspectul centrului capitalei Albaniei.

Foto: HEPTA

Clădirea inspirată de forma unui nor

Potrivit publicației Parametric Architecture, arhitectul Bjarke Ingels a descris conceptul drept „un nor de locuințe care plutește deasupra parcului”. Imaginea este susținută de designul exterior al clădirii, care va fi învelită în straturi de discuri albe perforate. Aceste elemente vor crea un aspect diferit în funcție de lumina naturală și de unghiul din care este privită construcția.

Ansamblul va include locuințe, birouri, un hotel și spații culturale, fiind amplasat la marginea Parcului Rinia, pe strada Rruga Sami Frashëri. Proiectul va păstra actualul bazin Taiwan Pool și va extinde zonele publice din jurul acestuia.

De la distanță, clădirea va părea un volum luminos unitar, însă de aproape fațada va dezvălui un joc complex de texturi și transparențe. În plus, discurile nu au doar rol estetic, ci contribuie și la controlul luminii naturale, al temperaturii și al nivelului de intimitate din interior.

O „fântână inversată” va răcori spațiul public

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale proiectului este conceptul de fântână inversată. În loc să fie proiectată în sus, apa va cădea din partea inferioară a volumului suspendat, creând efectul unei ploi fine sau al unei perdele de apă.

Arhitecții susțin că acest sistem va contribui la răcorirea microclimatului în timpul verilor călduroase și va transforma spațiul de sub clădire într-o experiență senzorială aparte pentru vizitatori.

Apa va juca un rol esențial în funcționarea ansamblului. Proiectul prevede un circuit închis prin care apa de ploaie colectată de pe acoperișuri și din spațiile exterioare va fi stocată, filtrată și reutilizată.

Aceasta va fi folosită pentru irigarea zonelor verzi și pentru alimentarea elementelor acvatice din parc.

Totodată, sistemul este conceput pentru a reduce riscul inundațiilor și pentru a diminua presiunea asupra infrastructurii de canalizare a orașului.

Potrivit arhitecților, clădirea nu va ocupa pur și simplu terenul pe care este amplasată, ci va deveni parte integrantă a ecosistemului urban, contribuind activ la gestionarea resurselor de apă și la îmbunătățirea spațiului public din Tirana.