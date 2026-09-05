 Despăguiri de 200.000 de euro pentru un șofer de TIR român. A lucrat ani de zile pe 200 de euro în Belgia
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Despăguiri de 200.000 de euro pentru un șofer de TIR român. A lucrat ani de zile pe 200 de euro în Belgia

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Un român care a lucrat ca șofer de TIR pentru o firmă din Belgia are de încasat 200.000 de euro. Acesta a avut un contract de muncă românesc și avea salariul de 200 de euro pe lună. Instanța a decis că nu s-a procedat corect, așa că firma îi va plăti salariile restante.

Despăgubiri uriașe pentru un șofer român de TIR.
Despăgubiri uriașe pentru un șofer român de TIR. Foto: magnific.com

Compania de transport belgiană a fost obligată să-i plătească șoferului român salariile restante, după o confruntare juridică ce a durat aproape 11 ani. Decizia este definitivă. Cum s-a ajuns în această situație.

Un șofer român de TIR a lucrat pentru 200 de euro pe lună în Belgia

Bărbatul s-a angajat ca șofer de camion la o firmă din Genk, în anul 2011. Deși lucra pe teritoriul Belgiei, el avea un contract românesc și primea un salariu de aproximativ 200 de euro pe lună. Românul și compania belgiană au dus o luptă în instanțe timp de aproape 11 ani., conform vrt.be.

Astfel, tribunalul a decis că șoferul avea dreptul la salariul corespunzător muncii sale desfășurate în Belgia. Compania nu a fost de acord cu acest lucru, susținând că bărbatul primea și alte indemnizații, pe lângă salariu, și a făcut apel de mai multe ori. Decizia de a primi despăgubiri a venit în martie 2026.

Despăgubiri de 200.000 de euro

Avocatul șoferului de camion susține că firma belgiană trebuie să-i plătească românului despăgubiri. La un prim calcul, acesta ar trebui să primească 200.000 de euro. Acesta consideră că procesul a durat deja destul de mult timp, iar clientul său trebuie să-și primească drepturile.

„Cazul a durat deja suficient. Clientul meu a fost implicat într-un proces timp de foarte mulți ani. Este timpul ca drepturile sale să fie recunoscute și în bani”, a transmis avocatul, conform sursei citate.

În același timp, apărătorul românului speră că această decizie îi va determina și pe alți șoferi să-și ceară drepturile, în cazul în care sunt neîndreptățiți de către compania la care lucrează. 

„Sper ca toți șoferii de camion să prindă curaj din acest caz și să-și ceară drepturile atunci când sunt nedreptățiți”, a mai spus el

Și alte companii au oferit despăgubiri angajaților

Nu este prima oară când în Europa o companie este obligată să ofere despăgubiri angajaților. În Spania, o firmă trebuie să-i plătească 21.000 de euro unui fost angajat, după ce l-a concediat e motiv că a băut trei cafele în valoare de 2,97 euro, ce nu mai erau bune pentru vânzare.

Și în Olanda, un tânăr de 24 de ani a reușit să obțină daune de 10.000 de euro în instanță, după ce a fost concediat de compania de închirieri auto la care lucra. Acesta fusese dat afară pentru că ar fi luat mai multe fructe din coșul pus la dispoziția angajaților, iar cazul a ajuns pe masa judecătorilor, care au considerat că acesta a fost neîndreptățit.

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