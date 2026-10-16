 Membră a familiei regale, găsită inconștientă pe o stradă din Londra! Ce s-a întâmplat cu un copil de 3 ani aflat în grija ei
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Membră a familiei regale, găsită inconștientă pe o stradă din Londra! Ce s-a întâmplat cu un copil de 3 ani aflat în grija ei

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Mahrah Al Nahyan, în vârstă de 32 de ani și membră a familiei regale din Abu Dhabi, a fost găsită inconștientă pe trotuarul unei străzi rezidențiale din vestul Londrei, în apropierea unui bărbat care zăcea fără cunoștință la intrarea unei clădiri. În apropiere se afla și un copil de trei ani, aflat în grija femeii, care se juca pe trotinetă în apropierea unei șosele circulate.

Mahrah Al Nahyan
Mahrah Al Nahyan Foto: Daily Mail

Incidentul a avut loc în luna iunie, iar imaginile surprinse de un trecător au arătat-o pe femeie desculță, prăbușită lângă un gard, cu capul plecat și brațele încrucișate. În apropiere se aflau un geamantan și mai multe obiecte personale. Copilul a fost supravegheat de oamenii aflați în zonă până la sosirea poliției, în timp ce femeia a rămas inconștientă aproximativ 30 de minute, potrivit procurorilor.

Mahrah Al Nahyan, găsită inconștientă după un episod de consum de droguri

Identitatea femeii a devenit cunoscută în această săptămână, când cazul a ajuns în fața instanței. Judecătorii au aflat că Mahrah Al Nahyan petrecuse un weekend alături de un prieten, în timpul unui episod de consum de droguri. Cei doi închiriaseră un apartament prin Airbnb, situat pe Sinclair Road, în cartierul Kensington, unde ar fi petrecut aproximativ 48 de ore. Printre substanțele consumate s-ar fi numărat cocaina, scrie Daily Mail.

Locuința ar fi costat aproximativ 200 de lire sterline pe noapte și ar fi fost rezervată pentru cel puțin trei nopți. Vecinii au relatat că, în timpul nopții, au auzit muzică, strigăte și cântece. O femeie din zonă a povestit că, la un moment dat, Mahrah Al Nahyan ar fi rămas blocată în afara locuinței după ce ieșise să ridice o comandă de mâncare. Aceasta ar fi bătut la ușa vecinei și i-ar fi cerut să-și strige prietenul peste gard.

Un alt vecin a relatat că a observat-o pe femeie inconștientă pe trotuar în după-amiaza zilei de sâmbătă, 13 iunie. Potrivit mărturiei sale, copilul se afla pe trotinetă, în timp ce adulții păreau incapabili să reacționeze. Îngrijorați de situație, mai mulți oameni au intervenit și au sunat la poliție.

Un al treilea vecin a povestit că a găsit bărbatul inconștient în fața ușii locuinței sale. La scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și o ambulanță.

Ce pedeapsă a primit membrul familiei regale

Mahrah Al Nahyan a pledat vinovată pentru o acuzație de neglijare a copilului. În fața instanței s-a arătat că micuțul fusese lăsat nesupravegheat, desculț și cu o trotinetă, în apropierea traficului rutier. Procurorul Rio Pahlavanpour a declarat că trecătorii au observat că minorul nu era supravegheat și au intervenit deoarece acesta se afla foarte aproape de vehiculele aflate în mișcare.

Potrivit celor prezentate în instanță, copilul ar fi alergat la un moment dat spre șosea, urmărind o bucată de hârtie, însă a fost oprit de o persoană aflată în apropiere. Judecătorul a subliniat că intervenția trecătorilor a prevenit un posibil pericol grav pentru copil, care ar fi putut fi rănit, s-ar fi putut pierde sau ar fi putut ajunge în situația de a fi luat ori vătămat de un străin.

Instanța a mai aflat că, după incident, Mahrah Al Nahyan a început un program de tratament pentru dependența de droguri la centrul Priory din Woking, comitatul Surrey. Avocatul său, Stephen Vullo KC, a declarat că aceasta a renunțat la consumul de droguri după ce a intrat în program, în luna iulie, și că manifestă remușcări, fiind hotărâtă să își depășească dependența. Apărarea a susținut că femeia nu consumase droguri în ziua incidentului, dar era foarte obosită după ce luase cocaină în zilele precedente.

Judecătorul Johnson KC a condamnat-o la un ordin comunitar de doi ani, care include obligații de reabilitare. De asemenea, i-a aplicat o amendă de 5.000 de lire sterline și a dispus plata unor cheltuieli judiciare de 1.000 de lire. În instanță s-a precizat că femeia primește o alocație lunară de 8.000 de lire sterline.

Apartamentul de lux în care locuiește

Adresa pe care Mahrah Al Nahyan a declarat-o drept reședință permanentă este un penthouse evaluat la 1,6 milioane de lire sterline, situat într-o clădire victoriană din Wandsworth, în sudul Londrei. Imobilul, inclus pe lista clădirilor protejate de gradul II, a fost construit inițial ca azil pentru fete rămase orfane în urma Războiului Crimeii.

Piatra de temelie a clădirii în stil neogotic a fost pusă de regina Victoria. Ulterior, instituția a fost închisă în urma unui scandal, iar în timpul Primului Război Mondial imobilul a fost transformat în spital militar.

În anii 1980, apartamentul cu patru dormitoare a fost locuința lui Andy Taylor, chitaristul trupei Duran Duran. Muzicianul a amenajat acolo o cadă cu hidromasaj și a organizat petreceri extravagante. În autobiografia sa, Wild Boy: A Life in Duran Duran, Taylor a povestit despre stilul de viață hedonist și consumul de droguri care l-au făcut să-și piardă direcția.

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