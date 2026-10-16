 O piatră misterioasă, descoperită în fața unei case, a scos la iveală o comoară egipteană veche de 3.300 de ani
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O piatră misterioasă, descoperită în fața unei case, a scos la iveală o comoară egipteană veche de 3.300 de ani

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descoperire arheologică remarcabilă a avut loc în localitatea Behbeit El-Hagar din Egipt, după ce un locuitor a observat pe proprietatea sa o piatră acoperită cu inscripții. 

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Foto: Facebook Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

 Descoperirea i-a determinat pe specialiștii Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt să înceapă săpături în zonă, iar rezultatele au fost surprinzătoare.  

Ce a descoperit egipteanul

În urma cercetărilor, arheologii au găsit fragmentele a două statui monumentale, dintre care una pare să îl reprezinte pe Ramses al II-lea, unul dintre cei mai cunoscuți conducători ai Egiptului Antic. Deși statuia este deteriorată, specialiștii estimează că aceasta ar fi avut aproximativ 8,5 metri înălțime.

Capul statuii măsoară peste 1,5 metri, iar proporțiile sale i-au ajutat pe arheologi să reconstituie dimensiunile impresionante ale monumentului. În apropiere a fost descoperită și o a doua statuie, cu o înălțime de aproximativ 2,5 metri, însă fără picioare și fără bază, potrivit The Mary Sue.

Inscripțiile descoperite pe un bloc de granit din apropiere menționează titluri specifice lui Ramses al II-lea, precum „Regele Egiptului de Sus și de Jos” și „Fiul lui Ra”, ceea ce îi determină pe cercetători să creadă că ambele statui ar putea avea legătură cu celebrul faraon.

Povestea lui Ramses al II-lea

Cunoscut și sub numele de Ramses cel Mare, acesta a domnit între anii 1279 și 1213 î.Hr., având una dintre cele mai lungi domnii din istoria Egiptului. În timpul guvernării sale au fost realizate numeroase construcții monumentale, inclusiv temple și statui gigantice care îi glorificau imaginea.

Ramses al II-lea este asociat de mulți istorici și cercetători ai Bibliei cu faraonul din Cartea Exodului. Totuși, această ipoteză rămâne subiect de dezbatere. Unele interpretări biblice indică faptul că evenimentele descrise în Exod ar fi avut loc cu câteva secole înainte de domnia sa, în timp ce alți specialiști invocă referirea la orașul Ramses din textul biblic drept argument în favoarea acestei teorii.

Descoperirea din Behbeit El-Hagar atrage atenția atât a arheologilor, cât și a pasionaților de istorie, fiind considerată una dintre cele mai interesante descoperiri recente legate de perioada marilor faraoni ai Egiptului Antic.

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