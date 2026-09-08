 Mormânt vechi de 4.400 de ani, descoperit în Egiptul Antic. Ce au găsit arheologii în interiorul său
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Mormânt vechi de 4.400 de ani, descoperit în Egiptul Antic. Ce au găsit arheologii în interiorul său

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Un loc marcat pe o hartă în secolul al XIX‑lea, dar niciodată excavat, a devenit scena uneia dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din ultimii ani. O echipă de arheologi a dezgropat la Saqqara un mormânt vechi de 4.400 de ani, care și‑a păstrat picturile aproape intacte.

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Foto: Ministry of Tourism and Antiquities

O hartă veche de 160 de ani a dus la descoperirea arheologică

În anii 1800, celebrul egiptolog francez Auguste Mariette a cartografiat necropola de la Saqqara, notând sute de mastabe. Una dintre ele, însă, a rămas neatinsă: a fost trecută pe hartă, dar niciodată săpată. Timp de peste 160 de ani, locul a rămas doar un punct pe un plan vechi.

În sezonul arheologic 2026, o misiune comună a Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) și Consiliul Suprem al Antichităților din Egipt a decis să reia firul lăsat de Mariette. Sub nisipul necropolei, la circa 20 de mile sud de Cairo, au găsit o mastabă de dimensiuni medii, cu două capele funerare orientate spre est.

O mastabă este un tip de mormânt egiptean antic, caracteristic perioadei Vechiului Regat, construit pentru elite - funcționari, scribi, preoți, membri ai administrației faraonului. Este una dintre cele mai vechi forme de arhitectură funerară din Egipt și precede piramidele.

Mormântul descoperit datează din finalul dinastiei a V‑a, în timpul domniei faraonului Djedkare Isesi (cca. 2414–2375 î.Hr.), o perioadă în care piramida lui Khufu era deja veche de peste 150 de ani. Este echivalentul unui lider contemporan care privește spre un monument la fel de vechi ca fondarea Statelor Unite.

Capela principală, situată în partea nordică, aparținea unui judecător numit Iunmin. Capela mai mică, din sud, era dedicată tatălui său, Ity.

Rolurile lui Iunmin și Ity în administrația egipteană

Titlurile lui Iunmin oferă o imagine precisă asupra funcționării birocrației egiptene. Arheologii au reconstituit atribuțiile sale: judecător, director al curții și șef al scribilor care gestionau petiții și plângeri. Practic, un amestec între magistrat și șef al unui birou de reclamații, cu autoritate directă din partea faraonului.

Tatăl său, Ity, avea o carieră tehnică: era scrib responsabil de administrarea terenurilor agricole și a ofrandelor pentru cultele funerare - o funcție crucială într‑un stat dependent de recoltele Nilului.

Ce aduce nou descoperirea

Secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților, Hisham El‑Leithy, spune că mormântul oferă informații noi despre arhitectura și arta perioadei târzii a dinastiei a V‑a, dar și despre funcțiile administrative ale oficialilor de rang înalt.

Descoperirea are și o notă ironică: Saqqara este unul dintre cele mai intens excavate situri din Egipt, iar mastaba era deja cunoscută din secolul XIX. Pur și simplu nu fusese săpată niciodată - o dovadă că și cele mai studiate locuri pot ascunde încă structuri neexplorate.

Picturi și reliefuri păstrate incredibil de bine

Potrivit profesorului Josep Cervelló Autuori, directorul misiunii, capela lui Iunmin păstrează o fațadă sculptată cu texte funerare, formule de ofrandă și portretul oficial al proprietarului. Pe pereți se află reliefuri de înaltă calitate: scene agricole, procesiuni cu ofrande, toate încă vizibile în culorile originale după 4.400 de ani - o raritate absolută.

Capela lui Ity este mai deteriorată, dar păstrează o ușă falsă, element arhitectural esențial în credințele funerare egiptene, prin care spiritul putea trece între lumea celor vii și cea a morților. Fragmente din scenele de ofrandă sunt încă recognoscibile.

Descoperirea adaugă două nume noi pe lista oficialilor care au menținut Egiptul piramidelor în funcțiune - și demonstrează că, la aproape două secole după Mariette, Saqqara încă ascunde structuri pe care nimeni nu le‑a cercetat cu adevărat.

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