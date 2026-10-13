Mr. Bean revine pe scenă la 71 de ani. Rowan Atkinson se întoarce în fața publicului pentru ultimele reprezentații

Rowan Atkinson pregătește o revenire de gală în fața publicului de teatru din Londra. La vârsta de 71 de ani, celebrul actor britanic readuce la viață cele mai faimoase personaje ale carierei sale, în frunte cu inconfundabilul Mr. Bean și sarcasticul Edmund Blackadder.

Rowan Atkinson își ia adio de la Mr. Bean la 71 de ani Foto: arhivă

Evenimentul artistic se va desfășura în inima cartierului teatral din Londra, într-o serie strict limitată de reprezentații menite să recreeze farmecul scheciurilor originale.

Revenire spectaculoasă la Londra: 30 de reprezentații pentru spectacolul „Rowan Live”

Producția intitulată „Rowan Live” va fi găzduită de Teatrul Gillian Lynne din capitala britanică, în perioada 8 februarie – 13 martie 2027, însumând exact 30 de apariții pe scenă. Pentru acest spectacol eveniment, Rowan Atkinson a refăcut colaborarea istorică din anii de debut și le-a încredințat scenariul prietenilor săi apropiați: Richard Curtis, Ben Elton și compozitorul Howard Goodall, în timp ce regia este semnată de Raz Shaw.

Într-un dialog acordat cotidianului The Guardian, actorul și-a exprimat bucuria revenirii la rădăcinile teatrului de revistă:

„Cele mai cunoscute personaje ale mele au luat naștere în aceste emisiuni. Și avem rezervate pentru public și alte surprize scrise special pentru acest spectacol”.

De la anii de studenție la Oxford la gloria internațională a personajului Mr. Bean

Relația profesională dintre Atkinson și echipa sa de scenariști își are originile în perioada anilor de studenție de la Oxford. Înainte de succesul fulminant de televiziune obținut cu emisiunea „Not the Nine O'Clock News”, scheciurile originale au fost testate chiar în fața publicului de teatru.

Pe scândura scenei, la începutul anilor 1980, Rowan Atkinson a șlefuit trăsăturile, mimica și ticurile care aveau să-l consacre definitiv pe Mr. Bean pe micile și marile ecrane. Cariera sa dramatică include roluri de prestigiu, de la montări din Anton Cehov („The Sneeze and Other Stories”) și Simon Gray („Quartermaine's Terms”), până la rolul Fagin din musicalul „Oliver!”, care i-a adus în 2009 prestigiosul premiu Laurence Olivier.

Magia din culise: spectacolul a fost deja testat cu public restrâns

Pregătirile pentru „Rowan Live” au început încă din vara acestui an, actorul prezentând deja fragmente din show în fața unor spectatori selectați. Scenaristul Richard Curtis a confirmat că forța artistică a comediantului a rămas neatinsă de trecerea anilor:

„Magia, precizia tehnică și geniul comic sunt încă prezente și la îndemâna tuturor. Este o bucurie imensă și o mare onoare pentru mine să particip la un spectacol care va pune în valoare tot ce are mai bun Rowan Atkinson: toate vocile, expresiile și personajele sale. Sper că publicul va fi încântat”.