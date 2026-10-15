 O elevă și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul. „Au început să se uite și în conversații și la ce dau aprecieri pe Instagram”
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O elevă și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul. „Au început să se uite și în conversații și la ce dau aprecieri pe Instagram”

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Tot mai mulți adolescenți invocă dreptul la viață privată atunci când vine vorba despre controlul exercitat de părinți asupra activității lor online. În Italia, o elevă de 13 ani a stârnit controverse după ce și-a dat părinții în judecată, nemulțumită de restricțiile impuse asupra utilizării telefonului mobil și a accesului la internet

O elevă din Italia și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul
O elevă din Italia și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul Foto: Vadym Drobot

În România, însă, legislația oferă părinților o marjă largă de intervenție în ceea ce privește supravegherea copiilor minori.

Ce spun specialiștii

Elvira, elevă în clasa a XII-a la un liceu de arte, spune că și-a schimbat parola telefonului după ce părinții au început să-i verifice nu doar timpul petrecut online, ci și conversațiile, notițele și activitatea de pe Instagram.

Adolescenta consideră că astfel i-a fost încălcat spațiul personal, potrivit Observator News.

"Le-am spus efectiv nu mai aveți voie la mine pe telefon și mi-am schimbat parola. Îmi verificau timpul pe telefon și după au început să se uite și în conversații, și în notițe, și la ce dau aprecieri pe Instagram, și la ce vorbesc cu oamenii. Mi-au încălcat spațiul personal.", a declarat Elvira. 

Specialiștii atrag atenția că adolescenții percep telefonul mobil drept principalul lor spațiu de socializare și exprimare personală. Din acest motiv, verificarea mesajelor, a conversațiilor sau a activității din rețelele sociale poate fi resimțită ca o încălcare a intimității și a independenței.

Din punct de vedere legal, situația este diferită față de percepția tinerilor. Potrivit avocatului Florin Tîrnoveanu, un minor nu poate acționa în instanță pentru verificarea telefonului sau pentru presupusa încălcare a secretului corespondenței, cu excepția unor situații grave care țin de abuzuri sau acțiuni îndreptate împotriva interesului copilului.

"Împotriva părinților, minorul, în afara faptului de diverse acțiuni foarte grave împotrivă lui, nu poate să acționeze în instanță părinți și în niciun caz cu privire la protejarea vieții private sau respectarea secretului corespondenței.", explică Florin Tîrnoveanu, avocat, conform sursei citate mai sus. 

Efectele negative ale controlului parental

Psihologii susțin însă că problema nu trebuie privită exclusiv prin prisma legii. Aceștia recomandă construirea unei relații bazate pe încredere și dialog, în locul unei supravegheri excesive.

Potrivit psihologului Mirela Bădica, nevoia constantă a părintelui de a controla telefonul copilului poate ascunde propriile temeri și nesiguranțe, iar descoperirea unei monitorizări ascunse poate afecta încrederea dintre cele două părți.

Specialiștii avertizează că un control excesiv poate determina adolescenții să devină mai secretoși și mai puțin dispuși să discute despre problemele cu care se confruntă. În același timp, mulți tineri susțin că nu au neapărat ceva important de ascuns, însă consideră că anumite conversații cu prietenii fac parte din sfera lor privată și nu ar trebui analizate de părinți.

Dezbaterea vine în contextul în care România se află printre țările europene cu un nivel ridicat de utilizare a ecranelor în rândul adolescenților. Specialiștii în sănătate și educație atrag atenția că timpul petrecut pe telefon a crescut semnificativ în ultimii ani, depășind adesea recomandările formulate de medici.

Astfel, provocarea pentru părinți rămâne găsirea unui echilibru între protejarea copilului și respectarea nevoii sale de autonomie și intimitate.

Cum păcălesc elevii români interdicția telefoanelor la ore

Deși legea interzice utilizarea telefoanelor în timpul orelor de curs, elevii din România scapă de regulă venind cu două aparate, predând adesea un telefon defect. Profesorii nu au dreptul legal de a-i percheziționa, iar directorii atrag atenția asupra lipsei unor pârghii clare de sancționare.

Regulamentele unităților de învățământ prevăd că dispozitivele mobile trebuie predate la începutul programului într-un spațiu securizat și recuperate la finalul orelor.

„Nu! Pentru că pe profesori nu-i prea interesează”, spune un elev potrivit Observator.

„Păi, stau cu el aşa, sub bancă, şi mă uit pe el. Şi dacă vine, îl bag repede în buzunar, în geantă, undeva şi am scăpat” a recunoscut un alt elev. 

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