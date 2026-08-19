O influenceriță, țintă a criticilor după ce a mers cu bebelușul la sală: „Absolut nebunesc”

Angela Holm , o tânără mamă influencer din Utah, a postat la începutul acestei luni un videoclip cu data și ora în care se îndrepta spre sala de sport pentru o sesiune de antrenament, având-o alături pe fiica sa de câteva luni, însoțit de descrierea: „Seară la sala de sport după naștere, împreună cu bebelușul meu”. Valul de critici din partea altor mame nu a întârziat să apară.

Critici primite de la alte mame

Angela Holm, mamă a cinci copii și urmărită de aproape două milioane de oameni pe TikTok, a stârnit o dezbatere aprinsă online după ce a postat un videoclip cu rutina ei de seară la sală. În imaginile filmate puțin după ora 21, tânăra mamă își face antrenamentul având-o alături pe fiica ei de cinci luni, potrivit NyPost.

Clipul o arată umplându-și sticla de apă și mergând pe bandă, în timp ce bebelușul stă într-un cărucior lângă aparat. La un moment dat, micuța începe să plângă, iar Angela își întrerupe exercițiul pentru a o pune într-un sistem de purtare pe care l-a creat chiar ea.

Cu copilul prins la piept, Angela Holm își reia mersul pe bandă, iar bebelușul adoarme în timp ce mama își continuă antrenamentul.

Imaginile au împărțit publicul în două tabere. Unii utilizatori au criticat-o dur, considerând că situația este periculoasă sau egoistă. „Atât de periculos să mergi pe bandă cu bebelușul”, a scris un internaut. „Nu poate tatăl să stea cu copilul cât timp te antrenezi?”, a întrebat altul. Au existat și îngrijorări legate de riscul ca mama să se împiedice și să cadă peste copil.

Pe de altă parte, numeroși urmăritori au sărit în apărarea ei, acuzând presiunea excesivă pusă pe mamele tinere. „Atât de multe comentarii negative… Eu cred că faci o treabă minunată”, a scris o susținătoare.

Cum se apără influencerița

Într-un comentariu pentru news.com.au, Angela Holm și-a exprimat dezamăgirea față de valul de ură primit. Ea spune că este obișnuită să își poarte bebelușul și că siguranța micuței a fost mereu prioritară.

„A fost doar o modalitate de a integra puțină mișcare în ziua mea, ținând-o aproape”, a explicat ea. Holm consideră că mamele sunt adesea judecate disproporționat pentru alegeri minore și subliniază că fiecare familie funcționează diferit. „Prioritatea mea va fi mereu siguranța și bunăstarea copiilor mei, iar eu sunt încrezătoare în alegerile pe care le fac ca mamă”.

Părerea unui expert

Antrenorul australian Max Dimarco, intervievat de news.com.au, spune că nu sistemul de purtare al bebelușului i-a ridicat semne de întrebare, ci ora la care Angela Holm își face antrenamentele.

În opinia lui, mersul pe bandă cu copilul într-un carrier nu este o problemă în sine, însă faptul că mama ajunge la sală abia noaptea și trebuie să își ia fiica cu ea indică o presiune mai profundă.

Max Dimarco sugerează că o parte din rutina prezentată ar putea fi influențată de nevoia de a crea conținut pentru TikTok. El observă că Holm își montează trepiedul, revine în mașină pentru a filma momentul „intrării” în sală, apoi rearanjează echipamentul în interior pentru a surprinde cadrele dorite.

În opinia lui, acest efort suplimentar arată cât de multă muncă invizibilă presupune crearea de conținut, dar ridică și întrebări despre presiunea pe care o resimt influencerii pentru a produce materiale constant.