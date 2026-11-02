Povestea incredibilă a suedezului care trăiește de o lună într-un aeroport. Daniel spune că nu-și amintește cum a ajuns acolo

Povestea unui bărbat care trăiește de o lună în terminalul aeroportul din Napoli a făcut înconjurul internetului. Daniel susține că are 25 de ani, că este suedez și că nu-și amintește cum a ajuns acolo. Autoritățile au încercat să stea de vorbă cu el de mai mult ori, însă refuză orice ajutor.

Daniel, suedezul care locuiește în aeroportul din Napoli Foto: aeroportodinapoli.it/ napoli.corriere.it

Tânărul nu are nici bani nici acte la el și se află de luni de zile în Napoli. De aproape o lună Aeroportul Capodichino din Napoli îi este casă, iar oamenii sunt uimiți de povestea lui care seamănă cu cea a personajului Viktor Navorski din filmul „The Terminal”, interpretat de Tom Kanks, scrie rainwes.it.

Tânărul care locuiește în aeroport, dar nu știe cum a ajuns acolo

Cei care îl cunosc îi mai spun și „Chris Martin din Capodichino” datorită asemănării sale cu solistul trupei Coldplay și, conform poveștii sale, tânărul a ajuns în Italia ca turist, trecând prin Roma, unde a fost atacat.

Daniel susține că nu știe ce căuta în Roma, dar nici cum a ajuns în Napoli sau în aeroport, care acum a fost închis pentru renovări. Cu toate acestea, este sigur de faptul că ar fi fost atacat de un grup de persoane, apoi jefuit de bani și acte. Situația sa a fost raportată consulatului suedez de către angajații aeroportului și vânzătorii din magazine, careau avut grijă de el în ultimele săptămâni.

Daniel a acceptat ajutorul oferit de autorități

În timpul zilei, Daniel se plimbă prin terminal, iar noaptea își caută adăpost. Angajații aeroportului au început să aibă grijă de el, oferindu-i mâncare și haine. Chiar și consulul onorific al Suediei la Napoli, Pierluigi Petrone, a intervenit pentru a-l ajuta.

Pe data de 31 octombrie, când a fost ultima zi de funcționare a aeroportului înainte de începerea lucrărilor, Petrone a mers acolo și I-a cumpărat o jachetă, încearcând să-l convingă să accepte ajutorul oferit de autorități, pentru a putea ajunge acasă.

Cu toate acestea, până la urmă, el a acceptat sprijinul oferit de primăria din Napoli. Va avea un acoperiș deasupra capului până când autoritățile decid ce să facă în privința sa.

„Daniel a fost luat de unul dintre centrele noastre de primire acum câteva ore. A fost foarte cooperant și a acceptat transferul imediat ce i s-a spus de către asistenții sociali”, explică Chiara Marciani, consilier pentru politici sociale, tineret și muncă.