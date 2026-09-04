Și-au găsit sfârșitul în propria casă: un muzician, soția însărcinată și fiica lor de 3 ani, victimele unei crime cumplite

Jonathan Meléndez, clăparul trupei mexicane Camilo Séptimo, a fost ucis alături de soția sa însărcinată, fiica lor de 3 ani și bona de 21 de ani, în locuința familiei dintr-o suburbie a Ciudad de México. Victimele au fost împușcate, iar poliția a arestat doi suspecți.

Jonathan Meléndez și familia sa, uciși în propria casă Foto: Facebook

Scene cumplite în Mexic, unde o familie a fost găsită fără viață în propria locuință. Toți membrii familiei Meléndezo a fost uciși în atac.

Singurul rămas în viață a fost băiețelul de 6 ani al cuplului, descoperit nevătămat în casă. Poliția a reținut deja doi suspecți în acest caz, potrivit foxnews.

Execuție cu sânge rece în Zona Esmeralda

Atacul a avut loc marți, între orele 17:30 și 19:40, într-un complex rezidențial din Atizapán de Zaragoza.

Anchetatorii au descoperit în locuință trupurile celor patru victime: muzicianul de 38 de ani, partenera sa însărcinată, în vârstă de 35 de ani, fiica lor de 3 ani și bona de 21 de ani. Toți prezentau răni provocate prin împușcare, iar două dintre victime au fost găsite legate. În aceeași casă, polițiștii au descoperit și băiețelul de 6 ani al familiei, care a scăpat nevătămat.

Trupa Camilo Séptimo a confirmat vestea dureroasă printr-un mesaj de rămas-bun dedicat colegului lor pe Instagram:

„Ne vom aminti mereu de Honas cu o iubire imensă și recunoștință. Astăzi îi onorăm și îi celebrăm viața, muzica, lumina și timpul împărtășit alături de cei dintre noi care au fost suficient de norocoși să-l cunoască și să meargă pe acest drum împreună cu el.”

Suspecții au fost arestați rapid de autorități

Polițiștii au intervenit rapid, iar la scurt timp doi bărbați, identificați drept Diego Sebastián „N” și Gerardo „N”, au fost reținuți în legătură cu acest caz.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecți era apropiat de artist și s-ar fi folosit de relația pe care o avea cu acesta pentru a intra în locuință fără să stârnească suspiciuni.

Ministrul securității și protecției cetățenești din Mexic, Omar García Harfuch, a declarat că cei responsabili vor fi trași la răspundere. Ancheta continuă pentru a stabili ce a stat la baza atacului și care a fost motivul crimei.

Până în acest moment, autoritățile mexicane nu au făcut public un motiv oficial al masacrului.