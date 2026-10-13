Alertă în Cluj! O mamă de 25 de ani și fiul ei de 3 ani au dispărut fără urmă. Poliția cere ajutorul populației

Mobilizare generală a forțelor de ordine în județul Cluj, după ce o tânără mămică a dispărut de la domiciliu împreună cu băiețelul ei de numai trei ani. Familia celor doi trece prin momente de groază.

Paula Lăcătuș și băiețelul ei de 3 ani au dispărut fără urmă Foto: observator

Autoritățile au demarat imediat procedurile de căutare și fac apel la toți cetățenii care pot oferi detalii utile pentru localizarea lor.

Cazul a intrat în atenția oamenilor legii la începutul acestei săptămâni, după ce rudele au constatat că cei doi nu au mai revenit acasă și nici nu au putut fi contactați.

Sesizarea dispariției la Poliția Dej: au plecat împreună

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej au fost alertați în seara zilei de luni, 12 octombrie, în jurul orei 21:20. Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, tânăra ar fi părăsit voluntar locuința din comuna Cășeiu, luându-și copilul cu ea, fără a mai da vreun semn de viață, potrivit Observator.

Semnalmentele femeii: cum poate fi recunoscută Paula Lăcătuș

Autoritățile au făcut publice datele de identificare ale tinerei pentru a facilita recunoașterea acesteia de către persoanele care ar fi putut să o vadă în gări, autogări sau spații publice.

Femeia dispărută se numește Lăcătuș Paula, are vârsta de 25 de ani și prezintă următoarele caracteristici fizice:

Înălțime: aproximativ 1,50 metri

Greutate: circa 60 de kilograme

Trăsături: păr brunet, ochi căprui

Polițiștii au menționat că nu se cunosc elementele vestimentare pe care tânăra le purta în momentul în care a părăsit locuința din Cășeiu alături de fiul său de 3 ani.

Apelul disperat al autorităților: sunați de urgență la 112

Poliția Română solicită sprijinul comunității pentru soluționarea rapidă a acestui caz și găsirea celor doi în condiții de siguranță:

„Persoanele care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea femeii și a copilului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.”