Alexandru Rogobete vrea să schimbe plata gărzilor. Medicii ar putea primi mai mulți bani

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pregătește o reformă a modului în care sunt remunerate gărzile medicilor din spitalele din România. Planul vizează actualizarea plății gărzilor în funcție de salariile din 2026, acordarea unor bonusuri pentru personalul medical care lucrează peste program și introducerea unei forme de remunerare pentru medicii rezidenți din primii ani de pregătire. Schimbările ar putea fi stabilite până la finalul lunii decembrie, iar impactul financiar estimat este de aproximativ 500 de milioane de lei anual.

Medicii ar putea primi mai mulți bani Foto: arhiva

Plata gărzilor medicilor ar putea fi recalculată după salariile din 2026

Una dintre principalele nemulțumiri ale medicilor din sistemul public de sănătate este legată de modul în care sunt calculate în prezent veniturile pentru gărzile efectuate. Deși salariile de bază din sănătate au trecut prin mai multe majorări, plata acestor ore suplimentare a rămas raportată la nivelurile salariale din anul 2018.

Alexandru Rogobete consideră că această diferență trebuie eliminată și anunță că Ministerul Sănătății lucrează la o soluție prin care tarifele pentru gărzi să fie actualizate. Obiectivul este ca medicii să fie plătiți în funcție de salariul aflat efectiv în plată în 2026, nu de o grilă salarială depășită.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, ministrul a explicat că modificarea reprezintă una dintre prioritățile sale și că autoritățile își propun să finalizeze demersurile până la sfârșitul lunii decembrie.

Potrivit acestuia, actualizarea remunerației ar putea corecta o inechitate care persistă de mai mulți ani în sistemul sanitar. Subiectul a generat nemulțumiri în rândul medicilor și a fost unul dintre motivele tensiunilor și protestelor din ultima perioadă.

Medicii care fac mai multe gărzi ar putea primi bonusuri suplimentare

O altă schimbare importantă pregătită de Ministerul Sănătății vizează introducerea unui sistem de recompensare progresivă a gărzilor. Concret, medicii care acceptă să lucreze mai multe ture de noapte într-o lună ar putea beneficia de plăți suplimentare, peste tariful de bază actualizat.

Propunerea ministrului presupune ca prima gardă să fie remunerată la nivelul salariului din 2026, iar următoarele să fie recompensate prin bonusuri care să crească în funcție de numărul de ore și de gărzi efectuate.

Alexandru Rogobete susține că efortul medicilor care ajung să efectueze cinci, șase sau chiar șapte gărzi lunar trebuie recunoscut financiar. În opinia sa, volumul de muncă și nivelul de solicitare nu sunt comparabile cu situația personalului medical care efectuează o singură gardă pe lună.

Ministrul a explicat că își dorește ca remunerația să crească treptat începând cu a doua, a treia sau a patra gardă suplimentară. Mecanismul ar urma să țină cont de efortul depus și de responsabilitatea medicilor, în special în unitățile medicale mari și în spitalele de urgență.

O astfel de măsură ar putea încuraja mai mulți medici să participe la asigurarea liniilor de gardă, acolo unde deficitul de personal pune presiune asupra activității spitalelor.

Medicii rezidenți din anii I, II și III ar putea primi bani pentru gărzi

Reforma anunțată de Alexandru Rogobete îi vizează și pe medicii rezidenți, în special pe cei aflați în primii trei ani de pregătire profesională.

În prezent, rezidenții din anii I, II și III nu sunt remunerați pentru gărzile efectuate, deși unii dintre aceștia ajung să lucreze mai multe nopți într-o lună. Ministrul Sănătății consideră că situația trebuie schimbată, iar activitatea desfășurată de tinerii medici trebuie recunoscută și printr-o recompensă financiară.

Potrivit explicațiilor oferite de Rogobete, există rezidenți care efectuează cel puțin cinci gărzi lunar, fără să primească bani suplimentari pentru acest efort. Introducerea unui mecanism de plată ar urma să corecteze această situație și să ofere o formă de recunoaștere pentru munca depusă în spitale.

Măsura ar putea reprezenta un sprijin important pentru medicii aflați la început de carieră, care participă la activitatea secțiilor și contribuie la asigurarea continuității serviciilor medicale.

Cât ar costa modificările pregătite de Ministerul Sănătății

Aplicarea noilor reguli de remunerare ar presupune alocarea unor fonduri suplimentare de la buget. Alexandru Rogobete estimează că impactul financiar al măsurilor s-ar ridica la aproximativ 500 de milioane de lei pe an.

Ministrul a precizat că a discutat deja informal despre această propunere cu ministrul Finanțelor și consideră că suma poate fi susținută în raport cu bugetul total al sistemului sanitar, estimat la aproximativ 130 de miliarde de lei anual.

În perioada următoare, Ministerul Sănătății ar urma să înceapă consultările oficiale cu sindicatele din domeniu. Propunerile au fost discutate și cu reprezentanții Colegiului Medicilor din România, urmând ca forma concretă a modificărilor să fie stabilită după negocieri.

Dacă planul va fi pus în aplicare, medicii ar putea beneficia de tarife actualizate pentru gărzi, bonusuri pentru activitatea suplimentară și o remunerare mai echitabilă a muncii depuse de rezidenți.

Deocamdată, măsurile reprezintă propuneri anunțate de ministrul Sănătății, iar aplicarea lor depinde de finalizarea consultărilor și adoptarea reglementărilor necesare.