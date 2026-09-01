 Brașovul va avea un stadion nou. Arena de peste 33 de milioane de euro va înlocui Stadionul Tineretului
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Brașovul va avea un stadion nou. Arena de peste 33 de milioane de euro va înlocui Stadionul Tineretului

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Brașovul se pregătește pentru o schimbare importantă în infrastructura sportivă. Primăria municipiului a anunțat marți că a semnat contractul cu Compania Națională de Investiții (CNI) și cu firma care se va ocupa de proiectarea și execuția noului stadion.

Noul stadion din Brașov
Noul stadion din Brașov Foto: Facebook

Noua arenă va fi construită pe amplasamentul actualului Stadion al Tineretului, o construcție care datează din perioada interbelică.

Stadionul vechi va fi demolat

Înainte de începerea lucrărilor la noua arenă, actuala infrastructură trebuie dezafectată. Primăria Brașov urmează să înceapă aceste operațiuni, astfel încât terenul să poată fi predat constructorului liber de orice sarcină.

Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a subliniat importanța proiectului pentru oraș.

„Noi trebuie să începem dezafectarea infrastructurii actualului stadion, astfel încât, în termen de câteva luni, să putem pune la dispoziţia proiectantului şi executantului terenul liber de orice sarcină. Este un proiect important pentru Braşov, pe care îl realizăm împreună cu Compania Naţională de Investiţii, Ministerul Dezvoltării şi Guvernul României”, a declarat edilul, potrivit unui comunicat de presă.

Necesitatea demolării vechiului stadion este susținută de expertizele tehnice realizate.

Aproape 10.000 de locuri pentru spectatori

Noua construcție va avea o capacitate de 9.716 locuri. Proiectul prevede spații destinate mai multor categorii de utilizatori, printre care spectatorii, persoanele cu dizabilități, invitații VIP și reprezentanții mass-media.

Arena nu va fi destinată exclusiv meciurilor de fotbal. Concepția proiectului permite organizarea și a altor tipuri de evenimente.

Astfel, stadionul va putea găzdui inclusiv concerte, spectacole sau expoziții, ceea ce ar urma să îi permită să fie utilizat și în afara competițiilor sportive.

Parcări pentru mașini și autocare

În cadrul proiectului sunt prevăzute și locuri de parcare. Vor fi amenajate 151 de locuri pentru autoturisme, precum și două locuri destinate autocarelor.

Noua infrastructură este inclusă într-un proiect de amploare, finanțat și realizat cu implicarea Companiei Naționale de Investiții, a Ministerului Dezvoltării și a Guvernului României.

Investiția depășește 164 de milioane de lei

Potrivit indicatorilor incluși în studiul de fezabilitate, valoarea totală estimată a proiectului ajunge la 164,43 milioane de lei, sumă care include TVA. La valoarea menționată în proiect, investiția este echivalentul a aproximativ 33 de milioane de euro.

Durata totală estimată pentru realizarea noului stadion este de 24 de luni.

Din acest interval, 19 luni sunt alocate efectiv lucrărilor de construcții și montaj. Înainte ca acestea să înceapă, însă, municipalitatea trebuie să finalizeze dezafectarea infrastructurii existente și să elibereze amplasamentul pentru proiectant și executant.

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