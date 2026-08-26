Casa Mița Biciclista, din nou în centrul atenției. De ce au fost date jos decorațiunile de pe fațada clădirii

La doar câteva zile după scandalul izbucnit în urma unui videoclip în care Edmond Niculușcă ironiza iubitorii de merdenele de la Patiseria Amzei, Casa Mița Biciclista a ajuns din nou în centrul atenției. De această dată, motivul îl reprezintă decorațiunile de pe fațada clădirii de patrimoniu, care au fost înlăturate.

Casa Mița Biciclista Foto: Facebook

Un creator de conținut susține că a sesizat Poliția Locală în legătură cu respectivele decorațiuni. Potrivit acestuia, demersul ar fi fost urmat de îndepărtarea ornamentelor de pe fațada clădirii.

Decorațiunile de pe fațadă au fost înlăturate

Autorul postării a afirmat că a apelat Poliția Locală a Municipiului București pe 22 august și că a transmis o sesizare telefonică Direcției de Control. Acesta a menționat și existența altor sesizări scrise trimise de membri ai comunității.

„În urma apelului meu din data de 22 august către Poliția Locală a Municipiului București, respectiv a sesizării telefonice adresate Direcției de Control, precum și a altor sesizări scrise transmise de membrii acestei comunități, Casa Mița Biciclista a luat măsura de a elibera fațada clădirii de patrimoniu”, a susținut autorul postării.

Instituțiile contactate de „Adevărul” nu au confirmat însă că sesizările respective au dus la îndepărtarea ornamentelor. Reprezentanții Poliției Locale nu au oferit informații certe despre eventualele demersuri făcute în acest caz.

Poliția Capitalei a transmis redacției că nu a primit nicio sesizare referitoare la acest episod. Nici reprezentanții restaurantului nu au oferit un punct de vedere în legătură cu situația.

Un lucru a fost însă evident: decorațiunile de pe fațada clădirii au fost date jos.

Daniel David explică reacțiile din jurul scandalului

Episodul a fost analizat și de Daniel David, profesor universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și autor al lucrării „Psihologia poporului român”.

Acesta a explicat că România trece printr-un proces în care indivizii autonomi își doresc ca vocea lor să fie ascultată și să fie luați în seamă de instituțiile societății.

„Psihocultural vorbind, față de analiza pe care am prezentat-o în 2015 cu referire la psihologia românilor, printre altele, România se află acum într-un demers accentuat de emancipare a indivizilor autonomi. Simplu spus, acest lucru înseamnă că oamenii doresc să aibă vocea ascultată și să fie luați în seamă de instituțiile din societate”, a explicat Daniel David.

Profesorul a precizat că un individ autonom și emancipat ar trebui să își susțină drepturile și interesele, respectând în același timp drepturile celorlalți și instituțiile sociale. Aceste instituții pot fi, în opinia sa, criticate rațional pentru a produce schimbări, atitudine pe care a descris-o drept asertivă.

Daniel David a explicat că anumite fenomene sociale pot porni de la factori declanșatori, precum o decizie sau un mesaj, pe fondul unor atitudini antisistem, polarizări sociale sau inegalități percepute ca nedrepte. Tensiunile deja existente în societate pot favoriza astfel de reacții, iar tehnologia și rețelele sociale le pot amplifica rapid.

„Nu sunt nici foarte mirat, nici foarte îngrijorat”

În ceea ce privește cazul Mița Biciclista, Daniel David a spus că amploarea reacțiilor nu l-a surprins. Profesorul a precizat că, în același timp, a observat și elemente care indică existența unui „țesut psihosocial sănătos”.

Printre acestea, el a menționat reacția proprietarului patiseriei, Mihai, care s-ar fi pronunțat împotriva conflictelor, dar și manifestările celor care au stat la coadă la patiserie fără să blocheze sau să boicoteze cealaltă unitate implicată.

„Spre deosebire de mulți, eu nu am fost nici foarte mirat, nici foarte îngrijorat de acest fenomen specific. Nu sunt mirat, pentru că, știind contextul psihocultural, știu că pot să apară fenomene psihosociale punctuale neobișnuite”, a explicat profesorul.

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De la videoclipul despre merdenele a pornit controversa

Actuala situație are legătură cu un videoclip publicat de Edmond Niculușcă, activist și reprezentant al restaurantului Mița Biciclista. Filmarea a fost realizată în fața unei vechi patiserii din Piața Amzei, frecventată în special de elevi și studenți.

În videoclip, Niculușcă ironiza o parte dintre clienții patiseriei și promova oferta localului pe care îl reprezintă.

„Toți cunoaștem tipul ăsta de om, e super convins că cea mai bună patiserie din lume e la Nea Mihai, la colțul blocului. Pare că toată viața a gustat doar margarină și spărtură de brânză. Și nu îl judec. Cu margarină am crescut cu toții. Omul ăsta nu e singur pe lume, e o specie”, a spus Edmond Niculușcă în material.

Videoclipul a generat numeroase reacții negative în mediul online. Ulterior, mii de oameni au așteptat chiar și două ore la coadă pentru a cumpăra o merdenea de la „Nea Mihai”.

La câteva zile după acel episod, atenția s-a mutat asupra fațadei Casei Mița Biciclista și a decorațiunilor care au fost înlăturate. În timp ce autorul sesizării susține că demersurile sale au avut un rol în această situație, instituțiile contactate nu au confirmat legătura dintre sesizări și îndepărtarea ornamentelor.