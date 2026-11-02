Cât a ajuns să coste un mic, la Bran, de Halloween. Prețuri care i-au șocat pe turiști

Halloween-ul a adus mii de turiști la Castelul Bran, însă atmosfera spectaculoasă și decorurile inspirate din legenda lui Dracula au venit la pachet și cu cheltuieli considerabile. Mulți vizitatori au rămas surprinși de prețurile practicate atât pentru accesul la evenimente, cât și pentru mâncarea vândută în zonă.

Foto: Castelul Bran - AI

Cât a ajuns să coste un singur mic

Printre cei care și-au exprimat public uimirea s-a numărat și Lucian Popa, fost concurent al emisiunii „Survivor”, care a petrecut weekendul la Bran alături de familie. Pe durata evenimentelor dedicate Halloween-ului, turiștii care au vrut să ia o gustare au fost nevoiți să scoată din buzunar sume considerabil mai mari decât cele întâlnite în mod obișnuit.

Un singur mic a fost vândut cu 15 lei, preț care a atras atenția multor vizitatori. Nici celelalte preparate nu au fost mai accesibile. De exemplu, un sandviș cu cârnați și varză sau cu cârnați și cartofi a costat 45 de lei, iar un sandviș cu varză și cartofi a ajuns la 50 de lei.

Tarifele i-au surprins inclusiv pe cei care se așteptau ca, în perioada Halloween-ului, prețurile să fie mai ridicate decât în restul anului.

Cât au plătit turiștii pentru a vizita Castelul Bran

Cheltuielile nu s-au limitat la zona de food court. Potrivit lui Lucian Popa, și biletele de acces la Castelul Bran au avut prețuri speciale cu ocazia evenimentului.

„Doar 600 de lei pentru două persoane costă intrarea azi la Castelul Bran de Halloween, pentru că este totul decorat”, a spus acesta pe rețelele sociale.

Astfel, prețul unui bilet pentru un adult a ajuns la 300 de lei. Pentru cei care și-au dorit o experiență completă, organizatorii au pus la dispoziție pachete speciale care includeau tururi ghidate și acces la petrecerile tematice. Acestea au avut prețuri cuprinse între 700 și 3.000 de lei.

Peste 5.000 de turiști au participat la evenimentele de Halloween

În ciuda costurilor ridicate, interesul pentru eveniment a rămas foarte mare. Castelul Bran a atras peste 5.000 de vizitatori, dornici să trăiască experiența Halloween-ului într-unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România.

Aproximativ 4.000 de persoane au vizitat castelul într-o singură zi, în timp ce alte 1.300 au optat pentru pachetele care includeau atât accesul la tururile speciale, cât și participarea la petrecerile organizate cu această ocazie, potrivit B1Tv.

Pentru eveniment, aproximativ 20 de încăperi ale castelului au fost transformate cu decoruri tematice, efecte speciale și personaje inspirate din filmele de groază. Potrivit organizatorilor, cei mai numeroși vizitatori au fost turiștii străini, atrași de legenda lui Dracula și de atmosfera unică a castelului.