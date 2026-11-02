 Caz cutremurător în Dolj! Un polițist de 25 de ani, găsit împușcat în autoturism. La începutul lunii, ajunsese la spital
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Caz cutremurător în Dolj! Un polițist de 25 de ani, găsit împușcat în autoturism. La începutul lunii, ajunsese la spital

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Scene dramatice în județul Dolj, unde un tânăr polițist se zbate între viață și moarte după un gest extrem comis chiar înaintea reînceperii programului de lucru.

Un polițist de 25 de ani din Dolj, găsit împușcat în mașină
Un polițist de 25 de ani din Dolj, găsit împușcat în mașină Foto: arhivă

În vârstă de doar 25 de ani, agentul de poliție din Bechet a fost găsit grav rănit în autoturismul personal, prezentând o plagă împușcată la nivelul capului provocată cu arma de serviciu.

Descoperirea a declanșat o mobilizare generală a conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, cazul ridicând semne majore de întrebare având în vedere că tânărul fusese internat recent pentru tratament de specialitate și urma să se prezinte la post chiar a doua zi.

Împușcat cu arma din dotare în mașină: alertă dată la 112 de un coleg de serviciu

Tragedia a fost semnalată duminică, 1 noiembrie, printr-un apel disperat la numărul unic de urgență 112, inițiat chiar de un coleg de breaslă din cadrul Poliției Orașului Bechet. Victima, agent în cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți – Postul de Poliție Amărăștii de Sus, a fost găsită inconștientă la volanul mașinii sale, după ce s-a împușcat în zona capului cu pistolul din dotare, potrivit Observator.

Un echipaj medical de urgență a intervenit rapid la fața locului, reușind să îl stabilizeze pe tânăr și să îl transporte de urgență la spital. Medicii rămân însă extrem de rezervați, starea polițistului fiind critică din cauza leziunilor cerebrale severe suferite.

Internat la psihiatrie cu puțin timp înainte: anchetă coordonată de conducerea IPJ Dolj

Cazul scoate la iveală detalii tulburătoare legate de starea emoțională a tânărului înainte de incident. Potrivit informațiilor din anchetă, agentul fusese internat la începutul lunii într-o unitate medicală unde a beneficiat de asistență și tratament psihiatric, el fiind programat să reintre în tură și să își reia atribuțiile de serviciu începând de luni.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, formată din specialiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Biroului Control Intern, activitățile de cercetare fiind coordonate direct pe teren de către adjunctul șefului de inspectorat. În paralel cu dosarul penal instrumentat sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, conducerea IPJ a ordonat verificări interne amănunțite pentru a stabili condițiile în care tânărul a avut acces la armă.

Agentul rănit este absolvent al promoției 2022 a Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, iar ultima sa evaluare psihologică periodică fusese efectuată la data de 25 iunie 2025.

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