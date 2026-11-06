Cine va plăti impozit dublu din 2027. Precizările ministrului Dezvoltării despre balcoane

Valul de îngrijorare apărut în rândul milioanelor de proprietari de apartamente din România a primit un răspuns ferm din partea Guvernului.

Impozite duble pentru unii români, de anul viitor Foto: facebook

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat oficial, în cadrul unei intervenții la postul Antena 3 CNN, semnarea și trimiterea spre publicare în Monitorul Oficial a unui ordin de ministru cu instrucțiuni exprese pentru primării.

Documentul stabilește fără echivoc că simpla închidere a balcoanelor fără autorizație de construire nu va atrage dublarea impozitului pe clădiri, sancțiunea de majorare cu 100% fiind rezervată exclusiv imobilelor ridicate integral în mod ilegal.

Diferența cheie: clădiri ridicate de la zero fără acte, nu balcoane de bloc

Miezul problemei care a creat isterie generală ține de o confuzie legislativă între o construcție ilegală completă și o modificare secundară adusă unui imobil ridicat legal.

Sancțiunea majorării impozitului cu 100% există în legislație, însă ministrul a ținut să explice cu exactitate mecanismul juridic: această dublare este gândită exclusiv pentru cei care toarnă fundații și ridică imobile noi fără niciun fel de autorizație, nicidecum pentru cei care își montează tâmplărie la balcon.

Ministrul Alexandru Stoica a punctat limpede această distincție:

„Balcoanele nu intră în zona de clădiri pentru care se majorează cu 100%. Pentru clădiri, sancțiunea majorării cu 100% a impozitului a fost concepută de legiuitor pentru clădirile realizate integral ilegal, fără autorizație. Dacă primaria constată că în curtea unei case s-a ridicat o clădire fără autorizație, pentru acea clădire se va percepe impozit dublu. Pentru asta este dublarea clădirii. Nu pentru extinderi minore sau adaptări secundare, cum este închiderea unui balcon aduse unei locuințe construite legal, cum este blocul pentru locuințe.”

Astfel, blocul fiind o clădire intabulată și ridicată cu forme legale, nicio adaptare de tipul unui balcon închis nu poate fi asimilată unei clădiri ilegale de la zero.

Ce se întâmplă cu balcoanele mai vechi de trei ani: scapă fără autorizație și fără taxe

Pentru cea mai mare parte a populației — românii care au balcoanele închise de ani buni —, veștile sunt categorice: nu există obligația de a merge la ghișeele primăriei, nu este nevoie de obținerea unei autorizații de construire și nu se va plăti niciun leu în plus la impozit.

Termenul-cheie este cel de trei ani (lucrări realizate înainte de 2023), iar ministrul a asigurat proprietarii că nu au de ce să se îngrijoreze:

„Pentru cei care și-au închis, în urma cu mai bine de trei ani, balcoanele nu își fac niciun fel de probleme, nu vor plăti un impozit, nu au nevoie de autorizație.”

Pentru a dovedi că lucrarea respectă această vechime, proprietarul are nevoie doar de o simplă declarație pe propria răspundere. Totuși, autoritățile avertizează că logica documentelor trebuie respectată: dacă blocul a fost recepționat, de pildă, în 2024 sau 2025, nu se poate pretinde că balconul era închis din 2022.

Tot la capitolul blocurilor vechi, ministrul a lămurit situația fațadelor anvelopate de autorități după 2023. Întrucât reabilitarea termică se face prin programe publice, sarcina legalității nu pică pe umerii cetățeanului, ci pe ai primăriei:

„Primăria avea obligația să facă cu proiect. Atunci trebuie să aibă și autorizație de construire. Nu există anvelopare fără să avem proiect aprobat de primărie cu autorizație de construire. Acum revine primăriei dreptul ca acea autorizație să fie înscrisă la ANCPI, unde va fi intabulată conform autorizației de construire.”

Procedură simplificată pentru viitor: cum se intră în legalitate fără calvarul autorizației

Pentru cei care vor să își închidă balconul de acum încolo, dar și pentru cei care au făcut această lucrare recent (în ultimii trei ani, adică după 2023), statul elimină birocrația autorizației de construire clasice și introduce un mecanism mult mai suplu: o notificare depusă la primărie, însoțită de o documentație realizată de un specialist.

Alexandru Stoica a explicat modul în care primăriile sunt obligate să colaboreze cu cetățenii:

„De acum încolo, balcoanele, cei care vor să le închidă după adoptarea acestei legi vor face o notificare, un proiect făcut de arhitect, de proiectant și se duce la primărie și primăria trebuie să le asigure tot sprijinul pentru intrarea în legalitate.”

În plus, pentru a preveni alte blocaje sau interpretări abuzive în teritoriu, ministrul a anunțat că a semnat un al doilea ordin prin care cheamă la masa consultărilor asociațiile locale și reprezentanții breslei arhitecților, pregătind un pachet de amendamente la Codul urbanismului:

„Sâmbătă am ieșit public și am spus că voi anula aceste lucruri sau voi veni cu instrucțiuni foarte clare cum se aplică aceste taxe, mai ales pentru balcoane. Astăzi am venit cu ordinul să vă arăt instrucțiunile foarte clare cum se aplică legea.”

„În afară de ordinul pe care l-am semnat acum și l-am trimis către Monitorul oficial, am mai semnat astăzi un ordin de ministru în care am inclus toate structurile asociative, inclusiv cu arhitecții din municipii și de la județ, să putem să mai remediem anumite articole care produc anumite nereguli în activitatea de zi cu zi. O să venim cu amendamente la lege.”

Demersul oficial trasează astfel o graniță fermă: lucrările interioare de renovare și adaptările precum montarea termopanelor la balcon rămân intervenții minore protejate de lege, în timp ce exigențele de autorizare și sancțiunile dure vizează exclusiv intervențiile la structura de rezistență a clădirilor — fundații, pereți structurali sau construcții ridicate clandestin