Coșmarul unei tinere cu autism! Iubitul ar fi sechestrat-o și bătut-o cu bestialitate trei zile. Polițiștii au trimis-o acasă cu Bolt. „Tati, vino să mă iei, că nu mai rezist!”

O tânără de 20 de ani din Ploiești, diagnosticată cu o tulburare din spectrul autist, ar fi fost ținută cu forța timp de trei zile în locuința iubitului său din județul Dolj, unde ar fi fost bătută și rasă în cap. Deși a fost scoasă din casa bărbatului în urma unei intervenții a poliției, fata nu a fost transportată la spital. Potrivit informațiilor prezentate de familie, agenții au considerat că umflăturile de pe fața ei ar fi fost provocate de o problemă dentară și au organizat întoarcerea acesteia spre casă cu ajutorul unui șofer de Bolt. Ulterior, medicii din Ploiești au constatat că tânăra avea fractură de mandibulă și alte leziuni traumatice.

Coșmarul unei tinere cu autism! Iubitul ar fi sechestrat-o și bătut-o cu bestialitate Foto: arhiva

Cum a ajuns o tânără de 20 de ani în relația care s-a transformat într-un coșmar

Povestea tinerei, pe care o vom numi Mihaela pentru a-i proteja identitatea, a început în mediul online, unde a cunoscut un bărbat cu opt ani mai mare decât ea. După aproximativ un an de relație virtuală, în vara acestui an, fata a hotărât să se mute la el, în comuna Caraula din județul Dolj, și a plecat singură cu trenul până la Craiova.

Deși este diagnosticată cu autism, Mihaela se poate deplasa independent, comunică și utilizează fără dificultăți dispozitive electronice. Fratele ei o descrie însă ca fiind vulnerabilă în anumite situații și susține că îi este mai greu să anticipeze pericolele.

Familia s-a opus mutării, dar nu a putut să o împiedice să plece. La început, fata păstra legătura cu cei de acasă, iar relația părea să decurgă fără incidente majore.

Primele semne de alarmă au apărut atunci când rudele au observat o schimbare radicală în aspectul ei fizic.

„A tuns-o scurt, scurt, ca pe soldați”. Schimbarea care a îngrijorat familia

În timpul unui apel video, fratele Mihaelei a observat că sora lui avea părul tuns foarte scurt, deși înainte îl purta lung. Întrebat despre această schimbare, iubitul fetei ar fi susținut că motivul era o infestare cu păduchi.

„Prima dată a fost bine, a ținut legătura cu noi, puteam să o sunăm oricând, să dăm de ea oricând, n-a fost nicio problemă. Doar că, în timpul unui apel video, am văzut că sora mea a fost tunsă scurt de tot, ea având înainte un păr foarte lung. L-am sunat pe el să-l întreb de ce au tuns-o și mi-a spus că sora mea ar fi avut păduchi. Mi s-a părut ciudat. Chiar și dacă se întâmplase așa, să fi luat păduchi, existau variante de tunsori mai feminine, mai elegante, nu așa, ca la soldați, scurt, scurt... doar e femeie”, a povestit fratele tinerei pentru Libertatea.

Potrivit acestuia, familia a aflat ulterior că bărbatul ar fi lovit-o pe Mihaela. Fratele i-a recomandat atunci să plece de acolo imediat ce găsește o ocazie sigură.

Prima agresiune și întoarcerea la iubitul de care fugise

La primul episod în care ar fi fost agresată fizic, Mihaela a reușit să ajungă la gară și să își contacteze fratele. Acesta i-a trimis bani, iar tânăra a luat trenul spre casă.

Povestea nu s-a încheiat însă aici. Bărbatul ar fi continuat să o contacteze, promițându-i că își va schimba comportamentul, că își va găsi un loc de muncă și că nu o va mai lovi.

Mihaela a decis să se întoarcă în Caraula, de data aceasta fără să aștepte acordul familiei. Și-a anunțat fratele abia după ce pornise deja la drum.

„N-am avut ce să fac. Noi nu am putut să o ținem cu forța, deși i-am explicat că nu face bine, așa că a plecat din nou la el când eu eram la serviciu. I-am spus să-mi dea măcar adresa unde locuiește băiatul ăsta la care mergea”, a relatat acesta.

Pentru aproximativ două săptămâni, familia a reușit să păstreze legătura cu tânăra. Apoi, situația s-a schimbat brusc.

Telefonul i-ar fi fost spart, iar fata ar fi fost ținută cu forța în casă

Fratele Mihaelei a observat că sora sa nu mai răspundea la telefon. În schimb, iubitul ei prelua apelurile și îi reproșa că intervine în relația lor, susținând că fata era ocupată și nu putea vorbi.

Potrivit declarațiilor familiei, bărbatul i-ar fi luat și spart telefonul, iar tânăra ar fi fost izolată în locuință și agresată timp de trei zile.

În cele din urmă, Mihaela ar fi reușit să folosească un laptop pentru a-i trimite tatălui său un mesaj pe adresa de e-mail de serviciu. Mesajul, relatat de fratele ei, era un apel disperat după ajutor.

„Veniți după mine și scoateți-mă de aici, că nu mai pot! Tati, vino să mă iei, că nu mai rezist!”

După ce a aflat ce se întâmplă, tatăl tinerei și-a alertat fiul, iar acesta a încercat să obțină ajutorul polițiștilor din Dolj. Pentru că nu reușea să ia legătura cu autoritățile locale, a sunat la 112.

Polițiștii au găsit-o în locuința iubitului, dar fata a spus inițial că nu vrea să plece

Un echipaj de poliție s-a deplasat la locuința bărbatului din comuna Caraula. Acolo, potrivit relatării fratelui, se afla și familia acestuia.

În prezența lor, Mihaela ar fi spus că este bine și că nu vrea să se întoarcă acasă. Fratele ei, care urmărea situația prin telefon, a cerut ca fata să fie îndepărtată de cei din jur și să fie întrebată separat.

„Polițiștii au scos-o la poartă, unde era strânsă toată familia băiatului – auzeam o mulțime de voci agitate în telefon. De frică, de față cu ei, sora mea a spus: «Sunt bine, nu vreau să merg acasă». L-am întrebat direct pe polițist cine mai este de față, iar el mi-a răspuns relaxat: «Aaa, toată lumea!». M-am enervat cumplit și am țipat la el să o îndepărteze de ei și să vorbească cu ea separat”, a povestit fratele tinerei.

Abia după ce a fost urcată în autospeciala poliției, departe de iubitul ei și de rudele acestuia, Mihaela ar fi început să plângă și să ceară să fie dusă în siguranță.

„Vă rog frumos, luați-mă de aici!”

Potrivit fratelui, polițiștii i-ar fi cerut apoi să intre singură în locuință pentru a-și lua lucrurile. Acesta susține că a intervenit din nou telefonic, temându-se că fata ar putea rămâne singură cu bărbatul. Un agent ar fi revenit asupra deciziei și ar fi trimis un coleg să o însoțească.

De ce a fost trimisă acasă cu Bolt-ul, deși avea fața umflată și vânătăi

Unul dintre cele mai grave aspecte ale cazului, potrivit familiei, este modul în care a fost gestionată situația după scoaterea tinerei din locuință.

Deși Mihaela avea fața umflată și prezenta urme vizibile de agresiune, polițiștii nu au chemat o ambulanță și nu au transportat-o la spital pentru o evaluare medicală. În schimb, i-ar fi cerut să semneze un proces-verbal, după care au discutat cu fratele ei despre modalitatea în care putea ajunge acasă.

Soluția a fost organizarea unui transport cu Bolt, comandat și plătit de fratele fetei. Șoferul a dus-o la o gară și a ajutat-o să continue drumul spre București cu autocarul.

Conform informațiilor atribuite unor surse din cadrul Poliției, agenții ar fi consemnat în raportul intervenției că tânăra le-a spus că umflătura de pe față era provocată de o infecție dentară și că voia să plece acasă, dar nu avea bani.

Astfel, explicația unei presupuse dureri de măsea ar fi fost acceptată fără alte verificări medicale, deși familia susține că fata era vizibil traumatizată.

Fratele Mihaelei a contestat modul în care au acționat polițiștii și consideră că aceștia ar fi trebuit să verifice starea de sănătate a surorii sale și să se asigure că ajunge în siguranță la familie.

Șoferii care au ajutat-o să ajungă în siguranță la familie

În lipsa unei intervenții medicale la fața locului, șoferul de Bolt a ajutat-o pe Mihaela să continue călătoria. Potrivit familiei, acesta a ținut legătura cu fratele fetei și a contribuit la organizarea transportului către București.

Ajutorul a continuat și în autocar. Șoferul a observat starea precară a tinerei și a contactat familia pentru a o anunța că aceasta avea nevoie de sprijin la sosire.

Bărbatul ar fi promis că nu o va lăsa singură în autogară până când părinții nu vor ajunge să o preia.

După ce au recuperat-o, părinții au dus-o la Ploiești, unde au solicitat ajutor medical. Prima unitate sanitară la care au ajuns i-a îndrumat către Spitalul Județean de Urgență pentru investigații suplimentare.

Medicii din Ploiești au descoperit o fractură de mandibulă și alte leziuni

Investigațiile efectuate la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” din Ploiești au confirmat că tânăra suferise traumatisme importante.

Potrivit diagnosticului medical prezentat în relatarea cazului, Mihaela avea traumatism cranio-facial prin agresiune, fractură mandibulară cortico-externă, fractură coronară dentară, edem facial accentuat și o contuzie puternică în zona mastoidiană stângă.

Leziunile îi provocau dureri și dificultăți funcționale la închiderea gurii. Medicii au recomandat investigații suplimentare, inclusiv un consult neurologic, precum și tratament și alimentație adaptată stării sale.

Diagnosticul a ridicat semne de întrebare cu privire la evaluarea făcută în momentul intervenției poliției din Dolj, având în vedere diferența dintre explicația unei simple probleme dentare și traumatismele constatate ulterior la spital.

Dosar penal deschis în Prahova. Suspectul a fost internat la psihiatrie

După obținerea documentelor medicale, familia a depus plângere la Poliția Prahova. Potrivit informațiilor prezentate în cazul relatat de Libertatea, a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, lipsire de libertate și distrugere.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani, împreună cu părinții și fratele său, ar fi fost adus din județul Dolj pentru audieri.

Ancheta a luat o turnură suplimentară după ce anchetatorii au aflat că suspectul are un diagnostic psihiatric de schizofrenie. Acesta a fost internat într-o unitate de psihiatrie din Ploiești pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice.

Expertiza urmează să stabilească dacă bărbatul avea discernământ în momentul faptelor reclamate și dacă poate răspunde penal. În funcție de concluziile specialiștilor, autoritățile vor decide măsurile legale care se impun.