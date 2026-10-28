Cum a ajuns un tablou de Grigorescu să valoreze 3,5 lei în contabilitate. Ce spune ministrul Culturii

Un tablou semnat de Nicolae Grigorescu figurează în evidențele contabile ale Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” la valoarea de numai 3,5 lei. Situația a fost semnalată de auditorii Camerei de Conturi Prahova, iar ministrul Culturii, Ioana Ciocan, susține că suma derizorie este rezultatul unei erori umane care trebuie corectată. Oficialul a anunțat și că îi va propune directorului muzeului să expună lucrarea, pentru a atrage mai mulți vizitatori.

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Cum a ajuns tabloul lui Grigorescu să valoreze 3,5 lei în acte

Ministrul Culturii a explicat că valoarea înregistrată în prezent ar avea legătură cu o eroare apărută în urma denominării monedei naționale, în 2005, când au fost eliminate patru zerouri din sumele exprimate în lei vechi.

„Este o eroare. Bineînțeles că este o eroare. Bineînțeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine la 35.000 de lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu. Evident că atunci când s-au tăiat, în 2005, toate acele zerouri, dintr-o eroare s-a ajuns la această sumă”, a declarat Ioana Ciocan, la Digi24.

Ministrul a subliniat că muzeul din Prahova nu se află în subordinea Ministerului Culturii, ci a Consiliului Județean. Cu toate acestea, ea a afirmat că a considerat necesar să intervină pentru clarificarea situației.

„Bineînțeles că este o tragedie că în acte o lucrare apare cu 3,5 lei. Bineînțeles că este o eroare umană, bineînțeles că va fi corectată”, a precizat oficialul.

Cazul a fost semnalat în urma unui audit care a identificat probleme în evidența contabilă a unor bunuri culturale mobile aflate în patrimoniul instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean Prahova.

Auditorii au oferit drept exemplu două lucrări semnate de Nicolae Grigorescu. Tabloul „Peisaj cu bordei” fusese evaluat în 2011 la 868.575 de lei, în timp ce o altă lucrare, intitulată „Peisaj”, apărea în contabilitate la valoarea de numai 3,5 lei, fără să fi fost evaluată.

Raportul a mai semnalat lipsa de uniformitate în evidența patrimoniului Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, unde unele bunuri erau înregistrate la valori istorice, iar altele la valori actualizate.

Ministrul vrea ca tabloul să fie expus publicului

Pe lângă corectarea evidențelor, Ioana Ciocan intenționează să-i propună directorului Muzeului Județean de Artă Prahova să expună tabloul, pe care îl consideră deosebit.

„Am să-l sun mâine pe domnul director și am să-l încurajez să îl expună, așadar să atragă mai mulți vizitatori cu resurse minime”, a afirmat ministrul.

Oficialul și-a exprimat aprecierea pentru opera pictorului român și a vorbit despre interesul personal pe care îl are pentru creațiile acestuia.

„Este superb, este absolut superb, toate lucrările de Nicolae Grigorescu sunt absolut superbe. Trebuie să mărturisesc că sunt absolut îndrăgostită de pictorul nostru național”, a declarat Ioana Ciocan.

Ministrul a atras atenția și asupra obligației instituțiilor publice de a reevalua bunurile culturale mobile o dată la zece ani. Potrivit acesteia, evaluările pot fi realizate de experți acreditați de Ministerul Culturii sau de evaluatori autorizați din cadrul ANEVAR, Asociația Națională a Evaluatorilor din România.

Problema, susține Ioana Ciocan, este costul unui asemenea demers, mai ales în cazul instituțiilor care au în administrare colecții cu sute de mii sau chiar milioane de obiecte.

„Cred că este extrem de simplu să arătăm cu degetul să zicem «Prahova n-a făcut!», «Bucureștiul n-a făcut!», «Clujul n-a făcut!». Dar, din păcate, absolut totul se reduce la buget. Care este bugetul pe care noi îl putem pune la dispoziție, ca oamenii ăștia să-și facă treaba?”, a întrebat ministrul.

De ce nu au mai fost evaluate lucrările din 2017

Directorul Muzeului Județean de Artă Prahova, Florin Sicoie, a explicat că expertizarea operelor presupune cheltuieli importante. Potrivit acestuia, costurile pot ajunge la 5%-10% din valoarea fiecărei lucrări.

Până în 2017, muzeul realiza anual astfel de expertize, însă ulterior procesul a fost întrerupt din lipsa fondurilor. Directorul a precizat că există zeci de lucrări care ar trebui evaluate, posibil chiar peste 100.

„Sunt câteva zeci care ar trebui expertizate, poate chiar mai mult de 100, dar asta presupune niște bani”, a declarat Florin Sicoie.

Acesta a oferit și un exemplu pentru a ilustra amploarea cheltuielilor. În cazul unui tablou de Grigorescu evaluat la aproximativ 400.000 de lei, taxa de expertizare și evaluare ar putea ajunge la echivalentul a 20.000-40.000 de euro, potrivit estimării sale.

„Vă dați seama cât înseamnă la un singur tablou?”, a remarcat directorul muzeului.

Ioana Ciocan a abordat și situația personalului din instituțiile culturale, afirmând că mulți specialiști continuă să lucreze în domeniu din pasiune, în ciuda salariilor reduse.

„Salariile din muzee sunt cele mai mici din țară. Mai spun încă o dată, sunt cele mai mici din țară. Este absolut înfiorător ce se întâmplă”, a spus ministrul.

Aceasta a făcut apel la experții Ministerului Culturii și la evaluatorii ANEVAR să continue colaborarea cu instituțiile publice, subliniind importanța păstrării specialiștilor într-un domeniu pe care îl consideră vulnerabil.