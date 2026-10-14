 Delicatesa de toamnă care a umplut piețele din România! Se vinde cu 30 de lei kilogramul și este la mare căutare
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Delicatesa de toamnă care a umplut piețele din România! Se vinde cu 30 de lei kilogramul și este la mare căutare

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Ploile de toamnă au transformat pădurile din zona Bucovinei într-un adevărat paradis pentru culegătorii de ciuperci. Cu recolte de zeci de kilograme pe zi, piețele s-au umplut de ghebe proaspete, apreciate deopotrivă de gospodine și de bucătarii restaurantelor locale.

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Foto: magnific.com

Prețul ciupercilor poate depăși prețul cărnii. Pofticioșii trebuie să scoată din buzunare circa 30 de lei pentru un kilogram. Culegătorii experimentați reușesc să strângă cantități impresionante într-o singură ieșire pe teren.

Zeci de kilograme de ciuperci culese doar într-o singură zi

După precipitațiile recente, pădurile din nordul țării oferă condiții ideale pentru ciupercile de sezon. Un culegător din zonă a mărturisit faptul că a strâns 20 de kilograme de ghebe într-o singură zi, dar se poate ajunge și la 60 de kilograme dacă vremea e bună şi culegătorul priceput.

„Sunt creasta cocoşului pe timpul ăsta, râşcovi, şi cam atât sezonul acesta. Deci ce se adună cel mai mult sunt ghebele", a declarat Anton Turcu, un culegător din Bucovina, pentru observatornews.ro.

Experiența face diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare

Nu oricine poate merge la cules, deoarece prin păduri se găsesc și ciuperci otrăvitoare. Oamenii trebuie să știe să facă diferența pentru a nu confunda ghebele comestibile de ciupercile toxice. Cele bune de mâncat au un strat fin de puf pe pălărie.

Noi îi cunoaştem pentru că umblăm de mulţi ani. Se fac la trunchi de brad, la cioatele care sunt tăiate. Ele cresc în rădăcină", a mai spus culegătorul pentru sursa citată.

Restaurantele și-au actualizat meniul în această toamnă

Adesea, gospodinele fac magie din aceste ghebe. Le transformă în tocănițe, zacuscă sau alte preparate tradiționale. Și restaurantele și-au adaptat meniurile. Au introdus diferite rețete care conțin ciuperci.

Fiind un produs destul de hrănitor pentru cei care sunt vegetarieni, le înlocuiesc carnea cu ciupercile. Le pot folosi fie la grătar, fie natur, fie făcute chiftele pentru a folosi imaginaţia, se aseamănă foarte mult cu produsele din carne", a declarat bucătarul șef al unui restaurant.

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