Drum nou între Vatra Dornei și Toplița. Traseul prin Pasul Bilbor scurtează distanța cu 92 de kilometri

Vești bune pentru șoferii care fac drumul dintre Vatra Dornei și Toplița. Legătura directă prin Pasul Bilbor este aproape gata, iar noul drum județean DJ 174C ar putea schimba radical traseul dintre cele două localități. În locul ocolului prin Bistrița, șoferii vor avea la dispoziție o rută mult mai scurtă, care taie nu mai puțin de 92 de kilometri din drumul actual. Lucrările au trecut de 90%, iar constructorii sunt deja la ultimul strat de asfalt.

Asfaltul, aproape gata

Lucrările la DJ 174C Panaci–Bilbor au ajuns la un stadiu de peste 90%, iar constructorii lucrează acum la ultimul strat de asfalt, până la limita cu județul Harghita. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că ritmul lucrărilor a fost accelerat pentru recuperarea întârzierilor, iar progresul se vede acum de la o săptămână la alta.

Practic, în mai puțin de doi ani, proiectul a trecut de la aproximativ 30%, cât era în octombrie 2024, la peste 90% în august 2026. Odată finalizată această porțiune, legătura dintre Vatra Dornei și Toplița prin Pasul Bilbor va fi mult mai aproape de momentul în care șoferii o vor putea folosi.

Drumul intră în ultima etapă

Termenul anunțat pentru finalizarea lucrărilor este sfârșitul lunii octombrie 2026. Proiectul nu a fost însă unul ușor, deoarece drumul este construit pe un versant împădurit, unde accesul se face dintr-o singură direcție, iar constructorul nu a avut posibilitatea să lucreze simultan pe mai multe fronturi, spunea președintele Consiliului Județean Suceava.

La toate acestea s-au adăugat condițiile meteo specifice zonei montane, care limitează perioada în care se poate lucra efectiv pe șantier. În prezent, cele patru serpentine sunt realizate, lucrările de consolidare au fost finalizate, iar podul peste pârâul Neagra Broștenilor a fost reabilitat. În perioada următoare, echipele vor monta plasele pentru protecția versanților și vor finaliza parapetele și semnalizarea rutieră, ultimele elemente importante înainte ca drumul să fie gata.

42,97 milioane de lei pentru o rută modernă

Noua șosea va avea o platformă lată de opt metri, dintre care șase metri reprezintă partea carosabilă, iar câte un metru revine fiecărui acostament. Pentru siguranța șoferilor și pentru protejarea drumului în zona de munte, proiectul include patru serpentine, rigole pentru colectarea apelor pluviale, podețe, ziduri de sprijin, plase pentru stabilizarea versanților și parapete de siguranță de tip H2 și H3.

Structura rutieră este formată din două straturi de fundație, un strat de legătură din beton asfaltic de opt centimetri și un strat de uzură de cinci centimetri. Valoarea totală actualizată a investiției ajunge la 42,97 milioane de lei, cu TVA, banii provenind din Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL II și din bugetul județului Suceava. Lucrările sunt executate de asocierea Construcții Montaj SRL – CTT Construcții Safe SRL.

Șoferii, despre drumul care poate schimba traseul

Pentru cei care circulă frecvent între cele două localități, reducerea traseului cu 92 de kilometri ar putea însemna o schimbare importantă. Iată ce spun șoferii pe platformele de socializare: „

Dacă drumul se termină în condițiile anunțate, va fi o veste foarte bună pentru șoferi. Să mergi direct prin Pasul Bilbor, fără ocolul prin Bistrița, înseamnă să economisești atât timp, cât și combustibil. Pentru cei care fac traseul des, diferența va fi una uriașă”, „Până acum, drumul dintre Vatra Dornei și Toplița a fost destul de lung din cauza ocolului. O rută directă prin munte ar fi mult mai practică și ar putea ajuta inclusiv oamenii care merg la serviciu, fac naveta sau au treabă în localitățile din cele două județe".

Altul adaugă: „Important este ca drumul să fie făcut bine și să fie sigur, nu doar să fie terminat repede. Din ce se vede, proiectul are lucrări serioase. Într-o zonă de munte, toate acestea contează foarte mult pentru cei care vor circula pe aici.”