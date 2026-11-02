Frații dispăruți din Sălaj, găsiți după trei zile. De ce s-ar fi ascuns

Mobilizarea uriașă de forțe din nord-vestul țării s-a încheiat cu succes. După aproape 72 de ore de căutări contracronometru prin păduri și localități rurale, operațiunea declanșată pentru găsirea celor trei frați dispăruți din județul Sălaj a avut un deznodământ fericit.

Cum s-a încheiat povestea fraților dispăruți din Sălaj Foto: capturi Pro TV

Ultimul dintre minori, băiatul în vârstă de 13 ani, a fost depistat duminică pe raza localității Turea, județul Cluj, însoțit de un apropiat al familiei. În spatele dispariției care a alertat polițiști, jandarmi și voluntari din două județe se ascunde o dramă familială profundă: minorii au fugit deliberat și s-au ascuns în sălbăticie din dorința disperată de a nu fi separați de tatăl lor.

Elicopter, camere cu termoviziune și focul aprins în pădure care i-a trădat

Alarma generală a fost dată joi, când cei trei copii — o fată de 12 ani și doi băieți de 11 și 13 ani — s-au făcut nevăzuți de la o stână situată pe teritoriul județului Sălaj. Minorii se aflau în grija mamei, fiind aduși la stână cu puțin timp înainte, după ce locuiseră o perioadă alături de tatăl lor în județul Cluj, potrivit Pro Tv.

Operațiunea de căutare a implicat resurse excepționale, așa cum a subliniat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, Alexandra Nicorici:

„În sprijinul efectivelor aflate în teren, a fost solicitat și un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, care participă la activitățile de căutare. Totodată, sunt instituite filtre rutiere și sunt utilizate mijloace tehnice specifice, respectiv camere și binocluri cu termoviziune, precum și câini de urmă.”

Primele rezultate concrete au apărut sâmbătă seară, când fata de 12 ani și băiatul de 11 ani au fost localizați într-o pădure din județul Cluj, alături de tatăl lor. Vremea era potrivnică, ploua torențial, iar copiii erau uzi și plini de noroi.

Elementul decisiv care a condus salvatorii direct la ascunzătoarea lor a fost fumul unui foc pe care aceștia îl aprinseseră între copaci pentru a se încălzi.

Fratele cel mare, surprins de camere la magazin și găsit duminică alături de un apropiat

Căutările au continuat intens pe parcursul nopții pentru depistarea fratelui cel mare, în vârstă de 13 ani. Un a venit din analiza imaginilor surprinse vineri seară de o cameră de supraveghere dintr-un magazin sătesc din Turea.

Pe înregistrări se distingea clar un minor însoțit de un adult, ambii având capetele acoperite, care au cumpărat provizii și au părăsit incinta cu două sacoșe pline.

Duminică, băiatul de 13 ani a fost identificat și recuperat în siguranță din aceeași zonă, fiind însoțit de un bărbat de 43 de ani, identificat de anchetatori drept un prieten apropiat al tatălui.

Toți cei trei copii se află acum în afara oricărui pericol. Tatăl a fost condus la sediul poliției pentru audieri amănunțite, anchetatorii urmând să stabilească încadrarea juridică exactă a faptelor și dacă se impune cercetarea penală a bărbatului pentru infracțiunea de lipsire de libertate sau nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor.

În paralel, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a demarat o anchetă socială de urgență pentru a evalua climatul familial și a stabili unde vor rămâne copiii pe termen lung.