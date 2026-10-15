Mesaj revoltător la o policlinică din Ploiești. Conducerea și primăria refuză orice explicație

Pacienții care au trecut marți, 13 octombrie 2026, pragul Policlinicii Cina din Ploiești au avut parte de o surpriză de prost gust direct la intrarea în unitatea medicală.

Ce mesaj se regăsește pe ușa policlinicii Ploiești Foto: pexels

Fotografia a fost surprinsă de un cititor și transmisă presei locale, stârnind uimire prin alăturarea formulei de politețe cu un limbaj suburban.

Afișul a dispărut rapid, dar angajații păstrează tăcerea

Pe unul dintre geamurile clădirii a fost lipită o foaie de hârtie cu un îndemn bizar și agresiv, scris cu majuscule: „VĂ RUGĂM ÎNCHIDEȚI DRACULUI UȘILE!”

După semnalarea cazului, un reporter al publicației Observatorul Prahovean s-a deplasat la fața locului în cursul aceleiași zile pentru a verifica situația, însă bucata de hârtie fusese deja îndepărtată de pe geam.

Încercările jurnaliștilor de a afla cine este autorul mesajului s-au lovit de un zid de tăcere. Niciun angajat din cadrul Policlinicii Cina nu a dorit să comenteze incidentul, iar unitatea nu are afișat public un număr de contact al departamentului administrativ prin care să poată fi solicitat un punct oficial de vedere.

Primăria Ploiești nu a oferit niciun răspuns

Situația ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt gestionate spațiile medicale publice, imobilul în care funcționează cabinetele Policlinicii Cina aflându-se în administrarea directă a Primăriei Municipiului Ploiești. Contactat de jurnaliști pentru a clarifica dacă textul a fost pus de un angajat al instituției sau de o persoană din exterior, primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, nu a oferit niciun răspuns.

Semnal de Alarmă la Ministerul Sănătății

Sistemul sanitar din România este la un pas de o criză majoră de funcționare dacă Executivul nu va opera rapid o rectificare a bugetului. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a avertizat că fondurile destinate serviciilor medicale vitale trebuie deblocate și alocate cel târziu la începutul lunii noiembrie, în caz contrar activitatea spitalelor și a structurilor de salvare fiind direct periclitată.

Conform datelor prezentate de ministru la Antena 3, sistemul are nevoie de o infuzie rapidă de aproape 800 de milioane de lei, plus o sumă suplimentară de 227 de milioane de lei destinată acoperirii unor plăți urgente. Fără aceste sume, activitatea serviciilor de ambulanță și a Unităților de Primiri Urgențe (UPU) riscă să fie grav perturbată sau chiar paralizată în scurt timp.

„Esența e că în două-trei săptămâni, fără o rectificare, funcționarea sistemului medical intră într-un palier de nefuncționare”, a atras atenția Cseke Attila.