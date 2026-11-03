 Noi precizări de la Primăria Capitalei pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate
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Noi precizări de la Primăria Capitalei pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate

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Primăria Capitalei se pregătește să facă ordine în domeniul închirierii trotinetelor electrice. Autoritățile au făcut publice principalele prevederi din noul regulament pentru închirierea trotinetelor și amenzile pentru cei care nu respectă regulile. Regulamentul a fost adoptat pe 27 octombrie de „Parlamentul” Capitalei, Consiliul General, iar dacă nu va fi atacat de Prefectură va intra în vigoare în termen de 60 de zile. 

Trotinetele electrice nu vor mai putea fi închiriate decât cu reguli stricte în București
De la 1 ianuarie 2027, trotinetele vor trebui lăsate în locuri speciale. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

Cele mai importante 5 reguli ale noului regulament

-Închirierea trotinetelor electrice se va putea face doar de către persoane de peste 18 ani;  

-Restricționarea folosirii lor din GPS de către operatori în Centrul Vechi și în alte zone stabilite de municipalitate, precum și pe vreme rea, atunci când există risc de accidente, pe carosabil acoperit cu mâzgă, polei, gheață;  

-Parcarea trotinetelor în zone care blochează circulația pietonală sau rutieră ori accesul la imobile, precum și stații STB, treceri de pietoni, piste pentru biciclete sau spații verzi;  

-Operatorii sunt direct responsabili pentru relocarea trotinetelor parcate greșit; 

-Poliția Locală a Municipiului București și instituțiile similare de la sectoare vor veghea la respectarea regulamentului și vor da amenzi; 

-Trebuie să acționeze în maximum 2h de la solicitare. Dacă o trotinetă blochează accesul sau pune în pericol pietonii sau circulația rutieră, ridicarea trebuie făcută imediat.  

Sancțiunile pentru nerespectarea regulamentului 

-Dacă operatorul nu ridică / relochează trotinetele în termenul de 2 ote de la notificare, amenda este cuprinsă între 2.000 și 5.000 lei; 

-Pentru utilizatori, încălcarea regulilor de circulație se sancționează potrivit legislației naționale privind circulația pe drumurile publice; 

-Operarea fără autorizație valabilă sau continuarea activității în perioada în care autorizația este suspendată se sancționează cu amendă între 8.000 și 10.000 de lei.  

-În cazul continuării activității, se poate dispune confiscarea trotinetelor; 

-Amplasarea trotinetelor în afara zonelor aprobate, depășirea numărului autorizat, nerespectarea termenului de relocare și încălcarea obligațiilor prevăzute pentru operatori, se sancționează cu amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei. 

Primul faliment după apariția regulamentului

Start-up-ul românesc de trotinete "Splash" a anunţat că îşi încheie activitatea la finalul acestui an, potrivit lui Octavian Marin, antreprenorul din spatele firmei. Decizia a fost anunțată pe rețelele de socializare și vine în urma noului regulament aprobat de Consiliul General al Municipiului București. Conform reprezentanților firmei, regulamentul introduce noi taxe și obligații pentru companiile de închiriere a trotinetelor electrice care fac activitatea nesustenabilă.  

În ceea ce îi privește, reprezentanții celor doi mari actori din domeniu, Lime și Bolt au anunțat că nu renunță la activitate dar efectuează calcule pentru păstrarea afacerilor în limitele rentabilității.  

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