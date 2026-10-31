 O descoperire fascinantă în Pompei. Ce ascundea dulapul unei locuințe romane, îngropate de erupția Vezuviului
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O descoperire fascinantă în Pompei. Ce ascundea dulapul unei locuințe romane, îngropate de erupția Vezuviului

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Un dulap din lemn, ascuns timp de aproape două milenii sub cenușa vulcanică, le oferă arheologilor o perspectivă rară asupra vieții cotidiene din Pompei. Printre obiectele recuperate se numără accesorii pentru machiaj, parfum, monede, vase de gătit și amulete considerate protectoare pentru copii. Descoperirea readuce în prim-plan obiceiurile, preocupările și micile detalii ale vieții oamenilor care locuiau în oraș înainte de erupția Vezuviului din anul 79 d.Hr.

O descoperire fascinantă în Pompei.
O descoperire fascinantă în Pompei. Foto: Parcul Arheologic Pompei

Ce au găsit arheologii în dulapul descoperit la Pompei

Obiectele au fost identificate într-o locuință situată pe Via dell'Abbondanza, una dintre cele mai importante artere ale vechiului oraș roman. Pe baza urmelor păstrate în interiorul clădirii, specialiștii au reușit să reconstituie existența unui dulap din lemn în care erau depozitate numeroase obiecte personale și casnice.

Inventarul descoperit conturează imaginea unei gospodării în care îngrijirea personală, activitățile comerciale și viața de familie aveau un loc important. Arheologii au recuperat o pensetă, o spatulă folosită pentru amestecarea pigmenților și a fardurilor, un recipient pentru parfum sau unguent și un vas destinat arderii substanțelor aromatice.

Alături de acestea au fost găsite recipiente din bronz, sticlă și ceramică, precum și vase utilizate la prepararea hranei. Descoperirea este valoroasă tocmai prin diversitatea obiectelor, care permit reconstruirea unor aspecte concrete ale vieții de zi cu zi în Pompei.

Nu putem reconstrui cu certitudine identitatea persoanelor care au locuit în acea casă, dar aceste fragmente ne aduc mai aproape de viaţa lor zilnică”, a spus directorul sitului, Gabriel Zuchtriegel.

Amulete pentru copii, bijuterii și simboluri religioase

Printre cele mai interesante piese descoperite se află un colier alcătuit din cel puțin 24 de obiecte de mici dimensiuni, realizate din os, pastă de sticlă, teracotă și cristal de stâncă.

Unele dintre acestea reprezentau divinități precum Bes și Mercur, în timp ce altele aveau forma unor palme, picioare, conuri de pin sau ciorchini de struguri.

Arheologii au identificat obiectul drept un exemplu de crepundia, un tip de colier purtat în mod tradițional de copiii romani. Aceste accesorii aveau rolul unor amulete, fiind considerate protectoare. În același timp, micile obiecte produceau zgomot în timpul mișcării, ceea ce îi ajuta pe adulți să își localizeze copiii.

Unele astfel de coliere erau păstrate chiar și după copilărie, devenind amintiri cu valoare sentimentală. Prin urmare, piesa descoperită la Pompei oferă indicii atât despre credințele și obiceiurile familiei, cât și despre legăturile afective dintre membrii acesteia.

38 de monede din bronz și indicii despre activitățile comerciale

Inventarul dulapului și al spațiilor din locuință a scos la iveală și obiecte care pot oferi informații despre ocupațiile proprietarilor.

Într-un recipient mic, împletit, arheologii au găsit 38 de monede din bronz. De asemenea, într-o cutie din lemn au fost identificate greutăți din plumb, considerate indicii că unul dintre locuitorii casei ar fi putut desfășura activități comerciale.

Prezența banilor și a obiectelor personale sugerează că oamenii care locuiau acolo nu au reușit să își recupereze bunurile în momentul dezastrului. Erupția Vezuviului a surprins locuitorii în mijlocul activităților obișnuite, iar numeroase obiecte au rămas în urmă, conservate de materialele vulcanice.

Directorul sitului arheologic a subliniat importanța acestor descoperiri pentru înțelegerea trecutului:

„Pompeii nu este doar un loc unde se află opere de artă valoroase. Ci este şi un loc unde cele mai obişnuite obiecte redau dimensiunea umană a trecutului”.

Acesta a explicat și valoarea cercetării pentru reconstituirea vieții locuitorilor:

„Valoarea acestei descoperiri constă în posibilitatea de a interpreta laolaltă diferite urme de viaţă: obiceiuri personale, muncă şi amintiri”.

Cine locuia în casa în care a fost descoperit dulapul

Locuința se află într-o zonă centrală a orașului antic și este asociată, pe baza unor inscripții descoperite, cu un bărbat numit Cornelius Maximus.

Fațada clădirii a fost cercetată încă din 1912, însă încăperile interioare au intrat abia recent în atenția arheologilor. Investigațiile fac parte dintr-un proiect mai amplu de restaurare și cercetare a sitului.

Descoperirea dulapului și a obiectelor păstrate în interior completează informațiile despre modul în care era organizată o gospodărie romană și despre bunurile pe care locuitorii le foloseau în activitățile cotidiene.

Doi pui de șoareci, o altă mărturie neașteptată despre viața în Pompei

Săpăturile au scos la iveală și o descoperire mai puțin obișnuită: fragmente din scheletele a doi pui de șoareci, găsite în interiorul unei amfore depozitate într-un spațiu de stocare aflat la înălțime.

Detaliul oferă o perspectivă diferită asupra locuirii în orașul antic. Dincolo de obiectele de valoare, bijuterii și accesorii personale, cercetătorii descoperă și urme ale problemelor obișnuite din gospodării, inclusiv prezența rozătoarelor.

Pompei, orașul roman aflat în apropiere de Napoli, a fost acoperit de materiale vulcanice în urma erupției Vezuviului din anul 79 d.Hr. Conservarea unor locuințe și obiecte a permis generațiilor de arheologi să reconstituie numeroase aspecte ale societății romane.

Noua descoperire demonstrează încă o dată că istoria orașului nu este spusă doar prin monumente și opere de artă, ci și prin obiectele aparent banale care au făcut parte din viața oamenilor de acum aproape 2.000 de ani.

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