O turistă din Norvegia, fascinată de pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași! Ce a spus după ce a văzut zecile de mii de credincioși

Iașiul a devenit din nou locul în care credincioșii din întreaga țară s-au adunat pentru a participa la pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva. Cu o zi înainte de sărbătoarea religioasă, peste 150.000 de persoane trecuseră deja pe la raclă, însă numărul celor care așteptau să ajungă la moaște continua să fie foarte mare.

Pelerinaj Sfânta Parascheva Foto: Doxologia/Oana Nechifor

Pelerinii au venit pregătiți pentru întâlnirea cu Sfânta Parascheva și au adus cu ei diferite obiecte pe care și-au dorit să le atingă de raclă. Pentru mulți dintre ei, aceste lucruri urmau să ajungă apoi la cei dragi, ca simbol al credinței și al speranței.

Pelerini veniți din țară și din străinătate pentru Sfânta Parascheva

Printre cei aflați la rând s-au numărat persoane care au mers la Iași cu gândul de a lua binecuvântare pentru familiile lor. Unii credincioși au povestit că au adus haine sau obiecte pentru copii și nepoți.

„O pereche de șosete să duc la nepoței, la copii. Le-am luat la fiecare maieuț, de toate. Le-am trecut pe Sfânta”, a spus una dintre persoanele venite la pelerinaj pentru Observator.

Alți participanți au mărturisit că vor să ducă obiectele atinse de raclă peste hotare, inclusiv în Italia.

Reprezentanții bisericii i-au îndemnat însă pe oameni să fie atenți la dimensiunea obiectelor aduse, pentru ca acestea să nu îi incomodeze pe cei care așteaptă ore întregi la rând.

„Noi îi îndemnăm pe cei care aduc un obiect în fața raclei să facă acest lucru cu decență. Obiectul să nu fie de mari dimensiuni, știm și timpul de așteptare care e foarte mare, acel obiect îi poate stânjeni pe cei care sunt la rând”, a transmis preotul Lucian Apopei.

Reacția unei turiste din Norvegia

Pelerinajul a atras și vizitatori din afara României. Câțiva turiști din Norvegia au venit să descopere tradiția și atmosfera acestei sărbători religioase.

„Cred că minunea este că învățăm despre alte religii. Ne deschidem ochii pentru ce ne diferențiază, dar și pentru ce avem în comun. Ne-am dat seama că România este o țară așa de frumoasă, la fel ca tradițiile din biserici”, a spus una dintre turiste.

O altă vizitatoare sosită din Norvegia a mărturisit că a fost impresionată de răbdarea oamenilor care au stat la coadă ore în șir pentru a ajunge la raclă.

„Mă fascinează că oamenii stau la coadă ore în șir și sunt foarte fericită că experimentez asta”, a declarat aceasta.

Zeci de mii de sarmale pregătite pentru cei veniți la Iași

Pe lângă momentele de rugăciune, organizatorii au pregătit și o masă pentru pelerinii care vor participa la sărbătoare. La final, oamenii vor primi câte o porție de sarmale.

Pregătirile au fost făcute cu atenție, iar în acest an meniul a fost adaptat pentru ziua de post.

„Anul acesta a fost nevoie să facem și de post, fiind miercuri, și atunci am pus ciuperci în loc de carne”, a explicat Maria Cantemir, una dintre bucătăresele implicate în pregătiri.

Cantitatea pregătită este una impresionantă. Aproximativ 60.000 de sarmale au fost realizate pentru această ocazie, o parte fiind pregătite la cantina de ajutor social și la centrele pentru persoane vârstnice.

„Sărmăluțele sunt în jur de 60 de mii. Jumătate dintre ele sunt preparate la cantina de ajutor social și cele două cantine ale centrelor rezidențiale ale persoanelor vârstnice. Restul fiind aduse în ziua de 14 de către instituțiile subordonate”, a precizat Luminița Munteanu, directorul DAC.

Pentru ca oamenii să poată participa la slujbe, școlile din județul Iași au fost închise în ziua sărbătorii. Moaștele Sfintei Parascheva au rămas scoase în pridvorul catedralei până în seara zilei de sărbătoare, timp în care credincioșii au continuat să vină în număr mare.