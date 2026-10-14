Parcări gratuite la aeroporturile Otopeni și Băneasa. Ce trebuie să facă persoanele cu mobilitate redusă pentru a beneficia de facilitate

Persoanele cu mobilitate redusă care dețin o legitimație valabilă pot parca gratuit pe aeroporturile Henri Coandă și Băneasa, fără să mai ridice tichet la intrare. Pentru a beneficia de acces automat, șoferii trebuie să își înregistreze în prealabil datele mașinii și informațiile solicitate de Compania Națională Aeroporturi București.

Parcări gratuite la aeroporturile Otopeni și Băneasa. Foto: arhiva

O facilitate importantă este disponibilă pentru persoanele cu mobilitate redusă care ajung cu mașina la aeroporturile din Otopeni și Băneasa. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a implementat un sistem automatizat care permite accesul gratuit în parcările publice ale celor două aeroporturi, cu condiția ca beneficiarii să îndeplinească cerințele de eligibilitate și să își înregistreze datele în sistem.

Noua procedură elimină necesitatea ridicării tichetului de parcare și plata tarifului pentru persoanele care beneficiază de această facilitate. Accesul este permis prin recunoașterea automată a numărului de înmatriculare, după verificarea informațiilor introduse în baza de date.

Cum pot persoanele cu mobilitate redusă să intre gratuit în parcările aeroporturilor

Sistemul implementat de CNAB utilizează tehnologia LPR (License Plate Recognition), care permite identificarea automată a numerelor de înmatriculare. La intrarea în parcare, camerele identifică numărul mașinii și îl compară cu datele înregistrate în sistem.

Dacă informațiile sunt corecte, iar înregistrarea este valabilă, bariera se deschide automat. Astfel, beneficiarii nu mai trebuie să ridice un tichet și nici să urmeze procedurile obișnuite de plată a parcării.

Pentru activarea accesului gratuit, persoanele eligibile sau reprezentanții lor legali trebuie să trimită o solicitare la adresa de e-mail parcare.pmr@cnab.ro.

Mesajul trebuie să includă următoarele informații:

Numele și prenumele persoanei care beneficiază de facilitate sau ale reprezentantului legal;

Datele înscrise pe cardul-legitimație pentru persoane cu mobilitate redusă (PMR);

Numărul de înmatriculare al autovehiculului;

Datele de contact ale solicitantului.

După înregistrarea datelor, accesul poate fi realizat automat, prin recunoașterea plăcuței de înmatriculare.

Legitimația PMR trebuie afișată la vedere în mașină

Chiar dacă sistemul permite intrarea automată în parcare, beneficiarii trebuie să respecte în continuare condițiile prevăzute pentru utilizarea facilității.

Legitimația PMR în original trebuie afișată într-un loc vizibil, în partea din față a autovehiculului, pe întreaga perioadă în care mașina se află în parcare.

Documentul trebuie să fie valabil, iar informațiile transmise către CNAB trebuie să corespundă situației reale a beneficiarului și autovehiculului înregistrat.

Ce se întâmplă dacă se schimbă numărul mașinii sau expiră legitimația

Persoanele care își schimbă autovehiculul ori își prelungesc valabilitatea legitimației trebuie să anunțe compania aeroportuară din timp.

Potrivit procedurii comunicate de CNAB, orice modificare a numărului de înmatriculare sau a valabilității legitimației trebuie transmisă cu cel puțin 48 de ore înainte. Acest interval permite actualizarea informațiilor în baza de date și evită eventualele probleme la intrarea în parcare.

Dacă sistemul nu recunoaște numărul de înmatriculare la barieră, șoferii pot folosi interfonul pentru a solicita ajutor. Personalul responsabil va verifica datele și va putea autoriza accesul, după clarificarea situației.

De ce a fost introdus sistemul de acces automat

Prin această măsură, Compania Națională Aeroporturi București urmărește să simplifice accesul persoanelor cu mobilitate redusă la infrastructura aeroportuară și să reducă formalitățile necesare pentru utilizarea parcărilor publice.

Recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare permite un acces mai rapid și elimină etapele administrative de la intrarea în parcare pentru persoanele înregistrate.

Pentru a evita întârzierile, beneficiarii trebuie să se asigure că au transmis toate informațiile solicitate, că datele sunt actualizate și că legitimația este valabilă și afișată corespunzător.

Facilitatea este destinată persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru utilizarea legitimației PMR și se aplică parcărilor publice ale aeroporturilor Henri Coandă din Otopeni și Aurel Vlaicu din Băneasa, conform procedurii anunțate de CNAB.