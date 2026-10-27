 Povestea artiștilor români care au ajuns în Cartea Recordurilor! Au susținut spectacole pe toate cele șapte continente în 98 de zile
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Povestea artiștilor români care au ajuns în Cartea Recordurilor! Au susținut spectacole pe toate cele șapte continente în 98 de zile

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Pianistul Ștefan Doniga și violonista Diana Jipa au intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce au susținut concerte pe toate cele șapte continente în doar 98 de zile și 22 de ore.

Diana Jipa și Ștefan Doniga cântă împreună de un deceniu
Diana Jipa și Ștefan Doniga cântă împreună de un deceniu Foto: Guinness World Records

Cei doi muzicieni români au încheiat turneul „Drumul spre libertate” pe 14 decembrie 2024, în Antarctica. 

Ei au depășit recordul anterior, stabilit în 2018 de spaniolul Rafael Serrallet, care reușise să cânte pe fiecare continent în 154 de zile și 22 de ore. Deși spectacolele au avut loc în urmă cu aproape doi ani, omologarea oficială a recordului a fost realizată mai târziu de către Guinness, care a publicat povestea românilor zilele trecute.

„Turneul nostru a pornit din dragoste pentru muzica românească”

Proiectul a fost dedicat muzicii românești și marcării a 35 de ani de la Revoluția din 1989. Repertoriul a cuprins exclusiv compoziții ale unor autori români proveniți din medii etnice diferite, pentru a evidenția diversitatea culturală a țării. Cei doi și-au propus să demonstreze că muzica poate depăși barierele și poate uni oameni din toate colțurile lumii.

„Turneul nostru a pornit din dragoste pentru muzica românească. Vrem să arătăm bogăția, diversitatea și frumusețea acesteia unui public cât mai numeros și cât mai diferit, inclusiv în cele mai îndepărtate locuri ale lumii”, a declarat Ștefan Doniga pentru Radio România Internațional.

Cei doi au concertat la Bruxelles, Pretoria, Cebu, Auckland, New York și Lima, înainte de a ajunge la stația de cercetare chiliană Julio Escudero din Antarctica, unde au cântat în fața unui public format din persoane aflate la baza științifică de pe insula King George.

Pregătirile pentru călătorie au durat aproape un an, inclusiv organizarea transportului instrumentelor muzicale.

Diana Jipa a explicat că și-a dorit ca proiectul să marcheze într-un mod memorabil aniversarea Revoluției și să le ofere tinerilor un exemplu de perseverență.

Cei doi artiști cântă împreună de aproape un deceniu și au urcat pe scene importante din lume, inclusiv la Carnegie Hall. Prin recordul obținut, ei au vrut să transmită că munca susținută și încrederea în propriile visuri pot transforma un ideal în realitate.

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