 Răsturnare de situație în cazul cuplului filmat pe ascuns într-o cabană din Avrig. Percheziții la locuința suspecților
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Răsturnare de situație în cazul cuplului filmat pe ascuns într-o cabană din Avrig. Percheziții la locuința suspecților

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Cazul cuplului care ar fi fost filmat pe ascuns într-o cabană din Avrig ia o nouă turnură. După ce Felicia și soțul ei au descoperit dispozitive electronice ascunse în prizele din camerele în care erau cazați, au apărut noi informații despre anchetă. Potrivit femeii, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive din locuința persoanelor suspectate de implicare. Principalul suspect ar fi chiar prietenul care urma să le devină fin, de profesie programator.

Cazul cuplului care ar fi fost filmat pe ascuns într-o cabană din Avrig ia o nouă turnură.
Cazul cuplului care ar fi fost filmat pe ascuns într-o cabană din Avrig ia o nouă turnură. Foto: colaj

Povestea a stârnit numeroase reacții după ce Felicia a relatat pe TikTok experiența prin care a trecut alături de soțul ei. Cei doi veniseră la cabana din Avrig pentru un eveniment legat de nunta unor prieteni, fără să bănuiască faptul că în camere ar putea exista echipamente de supraveghere ascunse.

Cum au descoperit cei doi că ar fi fost filmați în cabana din Avrig

Primele suspiciuni au apărut după ce soțul Feliciei a observat câteva prize care i s-au părut neobișnuite. Acestea erau amplasate în dormitor și în baie, iar alte dispozitive ar fi fost găsite într-o cameră în care erau cazate două tinere.

Inițial, Felicia nu a considerat că ar putea exista ceva suspect în încăpere. Soțul ei a fost însă atent la detalii și a decis să verifice obiectele respective. A fotografiat una dintre prize și a folosit aplicația Google pentru a afla ce reprezintă.

În urma căutării, bărbatul ar fi identificat tipul dispozitivului, dar și platforma de unde putea fi achiziționat. Mai mult, ar fi găsit instrucțiunile de utilizare și aplicația necesară conectării la echipamentul de supraveghere.

Potrivit relatării Feliciei, cei doi au reușit să acceseze imaginile transmise de dispozitiv și au văzut în timp real ce se întâmpla în camera lor.

Soțului meu i s-au părut aceste dispozitive pentru că nu-și aveau locul în acea cameră. Mă refer că toate detaliile din acea pensiune erau foarte bine puse la punct, iar astfel de dispozitive erau, pur și simplu, în plus, așa că a făcut o poză cu telefonul, a băgat poza în aplicația de Google și acolo a descoperit ce fel de duble sunt acestea. Pe lângă faptul că a găsit, efectiv, site-ul de unde se poate comanda, a descoperit și instrucțiunile de folosire și tot acolo a descoperit aplicația prin care te poți conecta la astfel la dispozitive. A băgat un dispozitiv în priză, l-a resetat (...), Am putut să vedem în timp real imaginile din cameră cu noi”, a spus Felicia, pe TikTok.

Au fost găsite dispozitive și în camera în care erau cazate două tinere

Potrivit declarațiilor făcute de Felicia, situația nu s-ar fi limitat la camera în care erau cazați ea și soțul ei. Alte echipamente de supraveghere ar fi fost descoperite și într-o încăpere în care stăteau două fete.

Descoperirea a ridicat semne de întrebare cu privire la numărul persoanelor care ar fi putut fi filmate fără să știe și la perioada în care dispozitivele ar fi fost folosite.

Femeia a mai povestit că, la început, invitații nu s-au gândit că prietenul lor, cel care urma să se căsătorească, ar putea avea vreo legătură cu situația. Suspiciunile s-ar fi îndreptat ulterior asupra acestuia.

Mirele, principalul suspect în scandalul camerelor ascunse

Un detaliu important relatat de Felicia îl vizează pe mire, care ar fi principalul suspect în acest caz. Bărbatul este programator, iar femeia susține că acesta ar fi distrus cardurile de memorie după ce invitații i-au atras atenția că au descoperit dispozitivele de supraveghere.

Potrivit relatării sale, cardurile i-ar fi fost înmânate după ce persoanele cazate au realizat că ar putea fi monitorizate în camere. Gestul ar fi amplificat suspiciunile celor prezenți.

Felicia a oferit și informații despre demersurile autorităților. Conform declarațiilor sale, au fost ridicate dispozitive electronice din locuința persoanelor suspectate de implicare, acestea urmând să fie relevante pentru verificările din dosar.

În ceea ce o privește pe partenera mirelui, care este și ea programator, femeia a precizat că nu poate spune în acest moment dacă aceasta ar fi avut vreo implicare.

Ancheta trebuie să stabilească cine a instalat dispozitivele și cine avea acces la imagini

Cazul din Avrig ridică întrebări serioase legate de intimitatea persoanelor cazate în unități turistice și de posibilitatea ca echipamente de supraveghere să fie ascunse în obiecte aparent obișnuite.

Unul dintre aspectele importante care trebuie clarificate este cine a instalat dispozitivele, cine avea acces la imaginile transmise și dacă au existat și alte persoane filmate fără consimțământ.

Deocamdată, informațiile prezentate public provin din relatarea Feliciei, iar implicarea persoanelor indicate drept suspecte trebuie stabilită de autorități. Ridicarea echipamentelor electronice ar putea reprezenta un pas important în clarificarea circumstanțelor în care au fost instalate și utilizate acestea.

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