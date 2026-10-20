România, pe primul loc în UE la bullying online. Ce pericole îi pândesc pe copii pe internet

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește expunerea copiilor la bullying online și la informații false, potrivit unui sondaj recent al Comisiei Europene. Într-un mediu digital în care jignirile, știrile false și timpul excesiv petrecut în fața ecranelor devin motive de îngrijorare, specialiștii îi îndeamnă pe părinți să fie mai implicați în viața celor mici.

Ce pot face părinții pentru a-i ține pe copii departe de ecrane Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Dialogul deschis, atenția acordată activităților online și timpul petrecut împreună pot contribui la protejarea copiilor de riscurile din mediul virtual.

România, pe primul loc la expunerea copiilor la bullying online

Potrivit datelor celui mai recent sondaj Eurobarometru, copiii și adolescenții se confruntă tot mai des cu provocări în mediul digital. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește expunerea copiilor la bullying online și la informații false, conform sondajului realizat de Comisia Europeană.

Jignirile, comentariile răutăcioase și informațiile înșelătoare întâlnite pe rețelele sociale pot influența starea emoțională a celor mici și modul în care aceștia se raportează la cei din jur. O altă preocupare este timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor, în detrimentul somnului, mișcării și interacțiunilor directe.

Între 9 și 12 ani, copiii încep să își dorească mai multă independență în mediul online, ceea ce poate face mai dificilă supravegherea activităților lor. Specialiștii recomandă ca părinții să îi ajute să recunoască informațiile false, să înțeleagă consecințele comportamentului online și să știe că pot cere ajutor atunci când sunt jigniți sau hărțuiți.

Joaca în familie, un mod de a consolida relația cu cei mici

Implicarea părinților nu trebuie să se limiteze la verificarea telefonului sau la impunerea unor reguli privind timpul petrecut pe internet. Relațiile apropiate se construiesc și prin activități simple, în care copiii se simt ascultați și încurajați să vorbească despre ceea ce îi preocupă.

Un studiu realizat pe un eșantion de 13.000 de părinți și copii arată că 88% dintre familiile care se joacă împreună cel puțin cinci ore pe săptămână se declară fericite, comparativ cu 75% dintre cele care nu petrec la fel de mult timp în astfel de activități. Datele sugerează o asociere între timpul dedicat jocului în familie și nivelul de satisfacție declarat de participanți, fără a demonstra, în sine, că joaca este singurul factor care determină fericirea familiei.

„Nu trebuie să organizăm activități complicate sau costisitoare"

„Nu este suficient să îi spunem copilului să lase telefonul sau tableta, dacă nu îi oferim și o alternativă care să îi stârnească interesul. Copiii au nevoie de interacțiune, de experiențe noi și, mai ales, de atenția părinților. Nu trebuie să organizăm activități complicate sau costisitoare. Putem începe cu lucruri simple, cum ar fi să pregătim împreună cina, să jucăm un joc de societate”, explică expertul în educație Marian Staș.

Acesta recomandă ca părinții să profite de schimbările de sezon și să transforme activitățile obișnuite în ocazii de învățare. „Toamna este un moment potrivit pentru a petrece mai mult timp în natură. O plimbare în parc, în care copiii să adune frunze și să observe schimbările din jur, o excursie de weekend, o vizită la o fermă sau pregătirea unor decorațiuni pentru casă pot deveni experiențe de care își vor aminti cu drag.

Când vremea nu ne permite să ieșim, putem organiza acasă seri de jocuri sau activități creative. Important este să îi implicăm și să le oferim posibilitatea de a alege, astfel încât să simtă că participă din proprie inițiativă, nu că li se impune o activitate în locul telefonului", adaugă acesta.

Copiii trebuie să știe că pot vorbi cu părinții dacă sunt jigniți

Un alt aspect important este comunicarea deschisă, mai ales în contextul riscurilor din mediul online. Copiii trebuie să știe că pot vorbi cu părinții dacă sunt jigniți, hărțuiți sau dacă întâlnesc informații care îi sperie ori îi pun în dificultate.

„Atunci când află că un copil a fost victima bullyingului online, adulții nu ar trebui să îl învinovățească și nici să îi minimalizeze experiența. Este important să îl asculte, să îi explice ce măsuri pot lua împreună și să îi arate că nu trebuie să gestioneze singur o asemenea situație. Un copil care se simte în siguranță și știe că poate cere ajutor are mai multe șanse să vorbească despre problemele cu care se confruntă”, subliniază specialistul.