Salariile din România, în scădere în august 2026. Industria auto, cea mai afectată. Ce angajați au câștigat cel mai mult

Salariul mediu net din România a coborât la 5.688 de lei în august 2026, cu 2,3% sub nivelul din luna precedentă. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în industria auto, unde veniturile medii au scăzut cu 18,3%. La polul opus, angajații din domeniul jocurilor de noroc și al pariurilor au beneficiat de cea mai importantă creștere salarială lunară.

Salariile din România, în scădere în august 2026. Foto: arhiva

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu net la nivel național a fost de 5.688 de lei în august, cu 132 de lei mai puțin decât în iulie, când ajunsese la 5.820 de lei. În același timp, câștigul salarial mediu brut a scăzut la 9.497 de lei, cu 212 lei sub valoarea din luna precedentă.

Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut cu 5,6%. Evoluția diferă însă semnificativ de la un sector economic la altul: unele domenii au înregistrat reduceri consistente, în timp ce altele au raportat majorări ale veniturilor.

Unde se câștigă cel mai bine în România

Angajații din tehnologia informației continuă să ocupe primul loc în clasamentul salariilor medii nete. În activitățile de programare și consultanță IT, venitul mediu lunar a ajuns la 13.010 lei în august 2026.

Pe poziția a doua se află sectorul extracției petrolului și gazelor naturale, unde salariul mediu net a fost de 11.760 de lei.

La capătul inferior al clasamentului se situează pescuitul și acvacultura, cu un câștig mediu net de 2.998 de lei, precum și alte activități de servicii, unde media a fost de 2.985 de lei.

Diferențele arată că nivelul veniturilor rămâne puternic influențat de domeniul de activitate, iar distanța dintre sectoarele cu cele mai mari și cele mai mici salarii este considerabilă.

De ce au scăzut salariile în august 2026

Diminuarea salariului mediu net nu indică neapărat reduceri permanente ale veniturilor. INS explică faptul că evoluția lunară a fost influențată, în numeroase activități economice, de plata unor bonusuri și prime în lunile precedente.

Printre factorii care au contribuit la scădere se numără acordarea unor sume suplimentare din profit, ajutoare financiare și beneficii în natură, care nu se repetă în fiecare lună. În alte sectoare, reducerea încasărilor și nivelul mai scăzut al activității economice au influențat câștigurile salariale.

Perioada concediilor de vară a avut, de asemenea, un rol important, întrucât anumite beneficii sau plăți suplimentare nu au mai fost acordate în aceeași măsură ca în lunile anterioare.

Industria auto, campioana scăderilor salariale

Cea mai mare diminuare a salariului mediu net a fost raportată în industria auto. În activitățile de fabricare a autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 18,3% față de iulie.

Reduceri importante au fost consemnate și în alte domenii, printre care:

activitățile de arhitectură și inginerie;

serviciile juridice și de contabilitate;

fabricarea altor mijloace de transport;

extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Scăderi ale câștigurilor medii au fost înregistrate și în industria textilă, fabricarea încălțămintei, producția farmaceutică, industria chimică și serviciile poștale și de curierat.

În cazul industriei auto, variația lunară trebuie interpretată și în contextul plăților suplimentare acordate în alte perioade ale anului și al concediilor. Datele statistice indică evoluția salariului mediu, fără să însemne automat că toți angajații din sector au primit salarii de bază mai mici.

Angajații din jocurile de noroc și pariuri, cele mai mari creșteri

În timp ce numeroase sectoare au raportat scăderi, domeniul jocurilor de noroc și al pariurilor a înregistrat cea mai mare creștere lunară a câștigului salarial mediu net: 8%.

Majorări au fost consemnate și în alte activități, precum:

producția cinematografică și televiziunea;

editarea muzicală și înregistrările audio;

activitățile agențiilor de știri și distribuția de conținut;

activitățile sportive și recreative;

industria tutunului.

Creșterea de 8% plasează sectorul jocurilor de noroc în fruntea clasamentului lunar al majorărilor salariale. Totuși, procentul reflectă evoluția mediei veniturilor din domeniu și nu reprezintă o majorare uniformă pentru fiecare angajat.

Salariile au scăzut și în sectorul bugetar

Reducerile din august au afectat și câteva categorii importante de angajați din sectorul public. Potrivit INS, salariul mediu net a coborât față de iulie cu 1,1% în sănătate și asistență socială, cu 1% în învățământ și cu 0,6% în administrația publică.

Scăderile au fost mai moderate decât cele raportate în industria auto, însă arată că ajustarea veniturilor nu s-a limitat la sectorul privat.

Veniturile au crescut față de anul trecut, dar inflația reduce avantajul

Privită în comparație cu august 2025, evoluția salariilor rămâne pozitivă. Câștigul salarial mediu net a fost cu 5,6% mai mare decât în urmă cu un an, potrivit datelor INS.

Cu toate acestea, creșterea nominală nu se traduce integral într-o putere de cumpărare mai mare. Indicele câștigului salarial real, care ia în calcul evoluția prețurilor de consum, a ajuns la 99,5% față de aceeași lună a anului precedent.

Acest indicator sugerează că, în medie, puterea de cumpărare a salariilor a fost ușor mai mică decât în august 2025, în pofida majorării veniturilor exprimate în lei.