 Salariile din România, în scădere în august 2026. Industria auto, cea mai afectată. Ce angajați au câștigat cel mai mult
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Salariile din România, în scădere în august 2026. Industria auto, cea mai afectată. Ce angajați au câștigat cel mai mult

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Salariul mediu net din România a coborât la 5.688 de lei în august 2026, cu 2,3% sub nivelul din luna precedentă. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în industria auto, unde veniturile medii au scăzut cu 18,3%. La polul opus, angajații din domeniul jocurilor de noroc și al pariurilor au beneficiat de cea mai importantă creștere salarială lunară.

Salariile din România, în scădere în august 2026.
Salariile din România, în scădere în august 2026. Foto: arhiva

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu net la nivel național a fost de 5.688 de lei în august, cu 132 de lei mai puțin decât în iulie, când ajunsese la 5.820 de lei. În același timp, câștigul salarial mediu brut a scăzut la 9.497 de lei, cu 212 lei sub valoarea din luna precedentă.

Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut cu 5,6%. Evoluția diferă însă semnificativ de la un sector economic la altul: unele domenii au înregistrat reduceri consistente, în timp ce altele au raportat majorări ale veniturilor.

Unde se câștigă cel mai bine în România

Angajații din tehnologia informației continuă să ocupe primul loc în clasamentul salariilor medii nete. În activitățile de programare și consultanță IT, venitul mediu lunar a ajuns la 13.010 lei în august 2026.

Pe poziția a doua se află sectorul extracției petrolului și gazelor naturale, unde salariul mediu net a fost de 11.760 de lei.

La capătul inferior al clasamentului se situează pescuitul și acvacultura, cu un câștig mediu net de 2.998 de lei, precum și alte activități de servicii, unde media a fost de 2.985 de lei.

Diferențele arată că nivelul veniturilor rămâne puternic influențat de domeniul de activitate, iar distanța dintre sectoarele cu cele mai mari și cele mai mici salarii este considerabilă.

De ce au scăzut salariile în august 2026

Diminuarea salariului mediu net nu indică neapărat reduceri permanente ale veniturilor. INS explică faptul că evoluția lunară a fost influențată, în numeroase activități economice, de plata unor bonusuri și prime în lunile precedente.

Printre factorii care au contribuit la scădere se numără acordarea unor sume suplimentare din profit, ajutoare financiare și beneficii în natură, care nu se repetă în fiecare lună. În alte sectoare, reducerea încasărilor și nivelul mai scăzut al activității economice au influențat câștigurile salariale.

Perioada concediilor de vară a avut, de asemenea, un rol important, întrucât anumite beneficii sau plăți suplimentare nu au mai fost acordate în aceeași măsură ca în lunile anterioare.

Industria auto, campioana scăderilor salariale

Cea mai mare diminuare a salariului mediu net a fost raportată în industria auto. În activitățile de fabricare a autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor, câștigul salarial mediu net a scăzut cu 18,3% față de iulie.

Reduceri importante au fost consemnate și în alte domenii, printre care:

  • activitățile de arhitectură și inginerie;
  • serviciile juridice și de contabilitate;
  • fabricarea altor mijloace de transport;
  • extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Scăderi ale câștigurilor medii au fost înregistrate și în industria textilă, fabricarea încălțămintei, producția farmaceutică, industria chimică și serviciile poștale și de curierat.

În cazul industriei auto, variația lunară trebuie interpretată și în contextul plăților suplimentare acordate în alte perioade ale anului și al concediilor. Datele statistice indică evoluția salariului mediu, fără să însemne automat că toți angajații din sector au primit salarii de bază mai mici.

Angajații din jocurile de noroc și pariuri, cele mai mari creșteri

În timp ce numeroase sectoare au raportat scăderi, domeniul jocurilor de noroc și al pariurilor a înregistrat cea mai mare creștere lunară a câștigului salarial mediu net: 8%.

Majorări au fost consemnate și în alte activități, precum:

  • producția cinematografică și televiziunea;
  • editarea muzicală și înregistrările audio;
  • activitățile agențiilor de știri și distribuția de conținut;
  • activitățile sportive și recreative;
  • industria tutunului.

Creșterea de 8% plasează sectorul jocurilor de noroc în fruntea clasamentului lunar al majorărilor salariale. Totuși, procentul reflectă evoluția mediei veniturilor din domeniu și nu reprezintă o majorare uniformă pentru fiecare angajat.

Salariile au scăzut și în sectorul bugetar

Reducerile din august au afectat și câteva categorii importante de angajați din sectorul public. Potrivit INS, salariul mediu net a coborât față de iulie cu 1,1% în sănătate și asistență socială, cu 1% în învățământ și cu 0,6% în administrația publică.

Scăderile au fost mai moderate decât cele raportate în industria auto, însă arată că ajustarea veniturilor nu s-a limitat la sectorul privat.

Veniturile au crescut față de anul trecut, dar inflația reduce avantajul

Privită în comparație cu august 2025, evoluția salariilor rămâne pozitivă. Câștigul salarial mediu net a fost cu 5,6% mai mare decât în urmă cu un an, potrivit datelor INS.

Cu toate acestea, creșterea nominală nu se traduce integral într-o putere de cumpărare mai mare. Indicele câștigului salarial real, care ia în calcul evoluția prețurilor de consum, a ajuns la 99,5% față de aceeași lună a anului precedent.

Acest indicator sugerează că, în medie, puterea de cumpărare a salariilor a fost ușor mai mică decât în august 2025, în pofida majorării veniturilor exprimate în lei.

Ghid de cumpărături

Selma Blair a fost arestată în avion
Actriță celebră de la Hollywood, arestată în avion după ce a mușcat doi membri ai echipajului. A fost încătușată la aterizare Vedete internaționale
Actorul Toma Cuzin
„Firicel” din „Las Fierbinți” a fost reținut de poliție. Actorul Toma Cuzin a făcut accident, deși avea permisul suspendat Vedete românești
image
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe adevarul.ro
image
Topul scumpirilor în septembrie 2026: chiriile au explodat cu 40%. Inflația a urcat la 6,61% adevarul.ro

Parteneri

image
“Eu i-am dat Steaua lui Gigi Becali!” Dumitru Dragomir, dezvăluire șoc în scandalul Mircea Bravo – CSA de pe social media www.fanatik.ro
image
Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte observatornews.ro
image
O fată de 16 ani a fost agresată sexual de un robot, la Köln. Proprietarul îi spusese ce să facă www.antena3.ro
image
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate www.gandul.ro
image
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cine este omul care a dat o avere pe un tricou folosit: 14 milioane de dolari as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier playtech.ro
image
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Antichitate
Îngropat cu o piatră în gură, sub pragul unei săli monumentale: misterul unui ritual vechi de 3.700 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
casa licitata la 1 euro în Marea Britanică webp
O casă evaluată la peste jumătate de milion de euro, scoasă la vânzare cu o liră. Care este motivul Fapt divers
image png
Stomatolog român, acuzat că a intrat intenționat cu mașina în cabinetul fostului angajator din Belgia. Clădirea a fost grav avariată Internațional
Van Gogh autoportret jpg
În ce țară sute de oameni au făcut coadă pentru a vedea un tablou al lui Van Gogh ținut departe de public timp de 60 de ani. Acesta ar valora 180 de milioane de dolari Internațional
image png
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă Internațional
image png
Un nou lanț de magazine cu prețuri accesibile vine în România. Când sunt programate primele deschideri Național
Cerșetorul suspect jpg
Cerșetor din București, acuzat că droghează câini pentru a primi bani: Protest pregătit la metrou Național
image png
DNA, descinderi la Permise Ilfov! Mită de 500 de euro pentru un loc „peste rând” la examenul auto. Ce au descoperit anchetatorii Național
revolutie invatamant romania elevi ore scoala preveri proiect statutul elevilor 884282 webp
Decizie controversată în învățământul din Danemarca. Profesorii vor putea folosi forța fizică împotriva elevilor agresivi Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net