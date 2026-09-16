 „Satul hobbiților” din România, scos la vânzare. Are 8 case subterane și pare desprins din filme. Cu cât se vinde?
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„Satul hobbiților” din România, scos la vânzare. Are 8 case subterane și pare desprins din filme. Cu cât se vinde?

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Vrei să trăieşti precum Bilbo Baggins, piticul erou cu tălpi mari din „Stăpânul Inelelor” şi „Hobbitul”, filme care au marcat generaţii întregi? Ei bine, te costă 599.000 de euro. Unde există acest loc de vânzare? La poalele Munţilor Făgăraş, în Porumbacu de Sus, la 40 de kilometri de Sibiu se află „Dealul Verde”, un centru de relaxare, gândit ca un sat de case subterane de tip „hobbit”, din care fac parte 8 locuinţe.

Casele de hobbit sunt inspirate din celebrele trilogii „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul”
Casele de hobbit sunt inspirate din celebrele trilogii „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul” Foto: sothebysrealty.com

Construite în 2018, la Porumbacu de Sus

Nici Bilbo nu a trecut pe aici, nici J.R.R. Tolkien nu a folosit locurile drept inspiraţie atunci când a scris celebra epopee eroică a „hobbiţilor”. Este vorba de un proiect turistic, care doar imită celebra poveste pentru a oferi vizitatorilor o altfel de experienţă.

Construită în octombrie 2018, localitatea de poveste a fost scoasă acum la vânzare pe unul dintre cele mai cunoscute site-uri de tranzacţii imobiliare din România.

Așa arată căsuțele la interior
Așa arată căsuțele la interior Foto: sothebysrealty.com

Cât costă să dormi în camerele cu nume de meserii

Casele „hobbit” formează un mic sat, desprins parcă din alte vremuri, înconjurat de o pădure superbă. Iar denumirile arată că fiecare casă este individualizată şi reprezintă o lume. „Camera Artistului”, „Camera Agricultorului”, „Camera Fermierului”, „Camera Fierarului”, „Camera Lu’ Dorel”, „Camera Tâmplarului”, „Camera Ţesătorului” şi „Camera Tradiţională” au mobilier realizat special, obiecte reinterpretate şi detalii lucrate manual.

În fiecare căsuţă găsim pensule şi pânze pictate, lemn, fier forjat, unelte vechi, elemente inspirate de meşteşuguri şi obiecte tradiţionale, integrate în mobilier şi decor. Locurile sunt atât de speciale încât de exemplu în „Camera Tradiţională” se păstrează o năframă veche de aproximativ 120 de ani.

Așa arată căsuțele la interior
Așa arată căsuțele la interior Foto: sothebysrealty.com

Proprietatea dispune de lounge, şemineu interior, vatră de foc în aer liber, saună şi ciubere cu apă caldă, iar camerele sunt echipate pentru funcţionarea actuală în regim hotelier. Facilităţile includ parcare, Wi-Fi, televizoare, frigidere şi un meniu de perne cu mai multe opţiuni de confort. Închirierea unei case de „hobbit” costă 714 lei/zi fără mic-dejun sau 775 de lei/zi cu mic-dejun. 

Locuințele sunt înconjurate de o pădure deasă
Locuințele sunt înconjurate de o pădure deasă Foto: sothebysrealty.com

Casele subterane au proprietăţi eco

Casele subterane, devenite celebre odată cu filmele „Stăpânul Inelelor” şi „Hobbitul”, nu au însă doar un scop estetic, ci şi unul practic, numeroşi specialişti în domeniu explicând că acestea pot fi locuinţe eco. Cel mai întâlnit tip, conform specialiştilor de la ro.vivre.eu, este cel în care pământul acoperă trei laturi, precum şi acoperişul. Acestea sunt locuinţele săpate în pământ, care de cele mai multe ori primesc lumină doar din peretele principal. 

Casele de hobbit sunt inspirate din celebrele trilogii „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul”
Casele de hobbit sunt inspirate din celebrele trilogii „Stăpânul Inelelor” și „Hobbitul” Foto: sothebysrealty.com

Al doilea tip de aşezare este cel în care doar pereţii exteriori sunt acoperiţi de pământ, iar acoperişul poate fi unul din sticlă sau lemn. Acest design este specific mai ales locuinţelor moderne, ecologice.

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