 Scene oribile în Capitală. Un bărbat s-a aruncat de pe pasajul Obor
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Scene oribile în Capitală. Un bărbat s-a aruncat de pe pasajul Obor

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Tragedie în București, după ce un bărbat s-a aruncat de pe pasajul Obor. Scenele s-au petrecut în miezul zilei, chiar sub ochii trecătorilor. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD.

Un bărbat s-a aruncat de pe pasajul Obor.
Un bărbat s-a aruncat de pe pasajul Obor. Foto: arhivă

După gestul necugetat al bărbatului, pietonii au sunat îngroziți la 112. Zona a fost împânzită de echipaje de intervenție. Un echipaj SMURD a încercat să-l salveze pe acesta, însă nu a mai avut nicio șansă.

Un bărbat s-a aruncat de pe pasajul Obor din Capitală

Momente de panică în București, după ce un bărbat s-a aruncat de pe pasajul Obor. Incidentul a avut loc sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 11.30. Polițiștii s-au deplasat imediat la locul indicat de martori.

„Astăzi, 5 septembrie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 11.30, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat, de pe pasajul Obor, situat în Sectorul 2. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, anunţă Poliţia Capitalei.

Un echipaj SMURD a intervenit și a încercat să salveze victima, însă eforturile au fost în zadar și a fost constatat decesul. Zona a fost delimitată, iar cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri. Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Scene șocante la Spitalul Universitar din București

Nu au trecut nici două săptămâni de la o altă tragedie petrecută în Capitală. De această dată, incidentul a avut loc la Spitalul Universitar. Acolo, un medic rezident a fost găsit mort după ce s-a aruncat de la etaj. Incidentul a avut loc pe 19 august. Medicul avea 28 de ani și nu a putut fi salvat. 

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