Schimbare importantă la Poșta Română! Ce obiecte pot duce românii la ghișeu

Telefoanele mobile vechi, încărcătoarele stricate, cablurile deteriorate, uscătoarele de păr defecte și jucăriile electrice care nu mai funcționează vor putea fi duse direct la oficiile poștale. O campanie națională lansată de Poșta Română și Asociația ENVIRON, cu sprijinul Ministerului Mediului, le oferă românilor o variantă simplă și gratuită de a scăpa de aparatele electrice mici pe care le țin nefolosite prin sertare și debarale.

Poștă Foto: Arhivă

Programul se numește „Dacă tot te duci la Poștă, ia și aparatele vechi” și prevede instalarea unor recipiente speciale în aproximativ 4.700 de unități poștale din țară. Astfel, oamenii vor putea preda deșeurile de echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni fără să mai facă un drum separat până la un centru de colectare.

Primele puncte au fost deja amenajate în București și în județele Brașov, Bihor și Constanța. Prima etapă urmează să fie încheiată până la 15 noiembrie 2026, când recipientele vor ajunge și în oficiile poștale din Dolj și Vrancea.

Calendarul în care vor fi instalate punctele de colectare în țară

Extinderea campaniei va continua în primele luni ale anului 2027, în două etape. Până la 15 ianuarie 2027, organizatorii au în plan amenajarea punctelor de colectare în aproximativ 2.000 de subunități poștale din județele Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Cluj, Galați, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Timiș.

Ultima etapă ar trebui finalizată până la 15 martie 2027. Atunci, alte aproximativ 2.000 de recipiente vor fi instalate în oficiile poștale din Alba, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Sălaj, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

Prin această extindere, proiectul urmărește să ajungă inclusiv în orașele mici și în comunitățile rurale, unde accesul la puncte de reciclare este mai dificil. Rețeaua Poștei Române poate facilita predarea aparatelor uzate în localități în care oamenii nu au la îndemână centre specializate.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a explicat că instituția își folosește rețeaua națională pentru a face mai ușoară colectarea acestor deșeuri. El a subliniat că oficiile poștale pot avea un rol care depășește serviciile obișnuite, precum plata facturilor sau expedierea coletelor, devenind puncte prin care cetățenii pot adopta mai ușor comportamente responsabile față de mediu.

De ce păstrează românii aparatele electrice defecte în locuințe

Datele unui studiu realizat de Ipsos în martie 2026, pentru Barometrul ENVIRON, arată că opt din zece români păstrează în casă aparate electrocasnice și dispozitive electronice defecte sau ieșite din uz. Printre cele mai frecvente obiecte menționate se numără telefoanele mobile, bateriile externe, încărcătoarele și cablurile USB.

Deși mulți oameni înțeleg importanța reciclării, accesul dificil la punctele de colectare îi împiedică să renunțe la aparatele vechi. Potrivit studiului, 36% dintre respondenți au spus că păstrează echipamentele în debarale pentru că nu au unde să le ducă. Tot 36% au indicat distanța prea mare până la centrele de colectare, în timp ce 35% au recunoscut că nu știu unde pot preda aceste obiecte.

În același timp, 92% dintre persoanele chestionate au declarat că ar fi dispuse să renunțe la aparatele nefolosite în cel mult 30 de zile dacă predarea lor ar fi la fel de simplă precum returnarea unui colet prin curier.

România are însă de recuperat și un decalaj important față de țintele europene privind colectarea deșeurilor electrice și electronice. Datele Eurostat menționate în material arată că, la nivelul Uniunii Europene, au fost introduse pe piață 14,6 milioane de tone de astfel de echipamente într-un an, cu 82% mai mult decât în 2015. Din această cantitate, 5,5 milioane de tone au fost colectate separat, echivalentul unei medii de 12,3 kilograme pe cap de locuitor.

La nivel național, rata de colectare raportată este de aproximativ 8 kilograme de deșeuri electrice pe locuitor, iar gradul de recuperare calculat în raport cu echipamentele introduse pe piață în ultimii trei ani a ajuns la 40%, față de ținta europeană de 65%. Datele centralizate de Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu indică faptul că, din peste 474.000 de tone de echipamente noi puse în vânzare în România, aproximativ 235.000 de tone au ajuns în circuitele controlate de reciclare.

Recuperarea acestor aparate are și o miză economică. Telefoanele și componentele electronice conțin materii prime valoroase, precum neodim, disprosiu, terbiu, ytriu și europiu, folosite la fabricarea magneților, ecranelor și microcipurilor. Asociația ENVIRON estimează că dintr-o tonă de telefoane mobile reciclate pot fi recuperate aproximativ 3,3 kilograme de metale rare. În schimb, atunci când aparatele ajung la gunoiul menajer, aceste resurse se pot pierde.