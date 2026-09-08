 Schimbare uriașă pentru influencerii din România! CNA îi ia la „verificări” ca pe televiziuni
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Schimbare uriașă pentru influencerii din România! CNA îi ia la „verificări” ca pe televiziuni

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Influencerii care câștigă bani din activitatea desfășurată pe rețelele sociale vor trebui să respecte noi reguli. De la finalul lunii septembrie, o parte dintre creatorii de conținut online vor avea obligația de a-și notifica activitatea la CNA, urmând să fie înregistrați și monitorizați în anumite condiții.

Influencerii, monitorizaţi de CNA la fel ca televiziunile
Influencerii, monitorizaţi de CNA la fel ca televiziunile Foto: arhiva Click!

Noile reguli vizează, printre altele, și modul în care este prezentată publicitatea online. Creatorii de conținut care promovează produse contra cost vor fi obligați să marcheze clar materialele publicitare, astfel încât urmăritorii să știe când este vorba despre reclamă.

Cine trebuie să se înregistreze la CNA

CNA introduce noi reguli pentru creatorii de conținut video care obțin venituri sau alte beneficii din activitatea desfășurată în mediul online.

Cei care îndeplinesc criteriile stabilite de autoritate vor avea la dispoziție 30 de zile, începând de la finalul lunii septembrie, pentru a-și notifica activitatea la CNA și pentru a fi înregistrați oficial ca furnizori de servicii media audiovizuale.

Reglementările se aplică creatorilor care publică videoclipuri de informare, educație sau divertisment, se adresează publicului din România și obțin bani, produse, servicii sau alte beneficii în urma activității lor.

O altă condiție este ca aceștia să fi publicat cel puțin 24 de materiale video în ultimele 12 luni. Noile măsuri au stârnit deja reacții în rândul creatorilor de conținut. Andrei Vendura a declarat că se teme ca, în viitor, regulile impuse influencerilor să devină mult mai restrictive.

„Îmi este doar foarte frică în viitor să nu vină, de exemplu, cei de la CNA și să impună niște reguli mult mai stricte, care să ne cenzureze. Mi se pare în momentul de față că libertatea de exprimare este cea mai importantă virtute pe care o poate avea un creator de conținut. O sa fie mai usor sa ia legatura cu noi acum, dar sa speram ca nu se face treaba asta ca sa ne sanctioneze mai usor", a declarat Andrei Vendura, creator de conţinut, potrivit observator.ro.

Printre regulile pe care influencerii trebuie să le respecte se numără informarea corectă a publicului, delimitarea clară între fapte și opinii, protejarea demnității umane și a minorilor, precum și interzicerea conținutului discriminatoriu sau care instigă la ură și violență. De asemenea, materialele care reprezintă publicitate trebuie marcate în mod clar.

CNA poate interveni după reclamațiile primite de la public

Mircea Toma, membru CNA, a explicat că instituția nu va urmări în mod permanent și proactiv fiecare creator de conținut din România, ci va acționa, la fel ca până acum, în special în urma reclamațiilor.

„Este un formular de notificare. CNA-ul nu emite un aviz. CNA-ul ia, înregistrează notificarea, faptul că exiști și știm unde să îți transmitem o corespondență în caz că există o reclamație. Noi nu facem o monitorizare în acest moment proactivă, adică să stăm noi cu ochii pe tot ce se întâmplă în țară. Facem exact ceea ce am făcut și până acum. Cetățenii care simt că e o chestie în neregulă ne reclamă", a declarat Mircea Toma, membru CNA.

Cei care nu respectă noile obligații pot avea parte de consecințe serioase. Influencerii pot primi somații și pot fi obligați să modifice sau chiar să șteargă anumite materiale publicate online. În anumite situații, CNA poate aplica și amenzi care pot ajunge la zeci de mii de lei.

„Poate să ajungă la 100.000 de lei. Decizia poate fi contestată apoi în instanță. Sunt niște reglementari necesare pentru că vedem evoluția rețelelor sociale extraordinară, unde de multe cazuri a depășit televiziunea clasică, nu oricine poate să facă ce vrea, să zică ceva fără să sufere o consecință, nu este normal", a declarat Andrei Lazar, avocat.

CNA nu se ocupă de comentarii și descrierile postărilor

Noile reguli stabilite de CNA se referă exclusiv la conținutul audio-video. Descrierile postărilor și comentariile lăsate de utilizatori nu intră în responsabilitatea instituției.

„CNA-ul este responsabil doar pentru audiovizual, dar pentru descrieri și comentarii nu e responsabil? Da! Și nu vreau să fie. Ar fi uriaș. Nu, aia chiar nu mai putem. Doar audiovizual, doar produsele audio", a declarat Mircea Toma, membru CNA.

Influencerii au însă responsabilitatea morală de a modera sau elimina comentariile care instigă la ură. În lipsa unui cadru legal care să îi oblige să facă acest lucru, creatorii de conținut nu pot fi sancționați pentru mesajele publicate de urmăritorii lor în secțiunea de comentarii.

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