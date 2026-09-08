Secretul unui gazon verde și des. Greșeala pe care trebuie să o eviți în septembrie

Dacă ne numărăm printre românii care locuiesc la curte, cu siguranță ne dorim ca gazonul nostru să arate cât mai bine cu putință. Din fericire, există o metodă simplă care trebuie urmată în luna septembrie pentru a ne putea bucura de o curte mai frumoasă ca niciodată.

Gazonul trebuie tuns regulat în septembrie Foto: Adobe Stock Images

Odată cu începutul toamnei, temperaturile încep să scadă iar zilele devin din ce în ce mai scurte. Însă, vremea rămâne îndeajuns de caldă încât să ne permită să petrecem timp în aer liber alături de cei dragi. Iar după veri fierbinți și uscate, gazonul din curte începe să revină la viață în această perioadă a anului.

Cu toate acestea, există o regulă anume care trebuie urmată în luna septembrie, pentru a ne asigura că gazonul nostru va arăta mai bine ca niciodată. Iar, potrivit experților, nu este vorba despre un truc complicat și scump, ci despre ceva mult mai simplu. Practic, trebuie să ne asigurăm că tundem gazonul în mod regulat.

Gazonul va arăta mai bine datorită acestui detaliu

Experții în grădinărit spun că, în luna septembrie, iarba ar trebui tunsă la fiecare 1-2 săptămâni. Astfel, iarba va crește mai deasă și mai verde decât în mod obișnuit.

„Tunderea regulată a gazonului ajută iarba să devină mai verde și mai deasă. Poate ai auzit că tunderea regulată a părului ajută la creșterea lui mai rapidă; același lucru este valabil și pentru iarba din gazon!”, spun experții britanici de la The Turf Doctor, conform express.co.uk.

Iarba nu trebuie tăiată prea scurt

Desigur, este important să ne asigurăm că nu tundem iarba prea scurtă.

„Tunderea regulată încurajează iarba să crească mai deasă și mai verde, printr-un proces cunoscut sub denumirea de „efect de stimulare”. Atunci când îți tunzi gazonul în mod constant și la o înălțime potrivită, îndepărtezi partea superioară a firelor de iarbă, ceea ce determină planta să răspundă prin producerea de noi lăstari și frunze.

Acest lucru stimulează creșterea laterală, favorizând formarea unui covor de iarbă mai des, pe măsură ce planta încearcă să compenseze pierderea frunzelor din partea superioară”, mai spun experții.