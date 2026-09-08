 Cum scapi de păianjeni la început de toamnă. Trucul simplu cu două ingrediente
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Cum scapi de păianjeni la început de toamnă. Trucul simplu cu două ingrediente

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Chiar dacă deja a început toamna, acest lucru nu înseamnă că insectele vor dispărea peste noapte din casa noastră. Iar în această perioadă, păianjenii pot fi foarte activi, motiv pentru care devine important să știm precis cum îi putem ține la distanță de casele noastre.

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să înaintăm în luna septembrie, dar acest lucru nu înseamnă că vom scăpa peste noapte de prezența insectelor din casă. Iar dacă vrem să ținem păianjenii la distanță, există un truc simplu și ingenios la care putem apela oricând, potrivit express.co.uk.

Practic, tot ce trebuie să facem este să combinăm două ingrediente, care, în mod normal, ar trebui să poată să țină păianjenii la distanță! Mai precis, este vorba despre sare amară și despre lămâie. Acest truc este folosit de o creatoare de conținut care spune că nu s-a mai confruntat cu problema păianjenilor datorită acestor ingrediente.

Cum poți scăpa ușor de problema păianjenilor

„Tot ce ai nevoie este sare amară, câteva săculețe mici din plasă și ulei esențial. Am încercat și testat personal acest truc și îl folosesc de câțiva ani și pot spune sincer că, literalmente, nu am mai avut deloc această problemă”, a spus creatoarea de conținut @hazcolourfulhome.

În ce privește uleiurile esențiale, experta recomandă lămâia, deoarece păianjenii nu suportă mirosurile citricelor.

Cum se poate pune în practică această metodă

Sarea va reține uleiul esențial și nu se va dizolva, iar aceste două ingrediente trebuie puse în săculețe. Însă, trebuie să avem grijă să nu le punem direct pe lemn, pentru ca lichidul să nu-l afecteze.

„Așa că pune câtă sare vrei în pungă; după cum vezi, eu pun destul de mult. Apoi, pur și simplu, leag-o”, mai explică specialista într-o postare făcută în mediul online. „Sora mea folosește și ea această metodă și, până acum, a funcționat”, mai spune creatoarea de conținut, conform sursei citate.

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