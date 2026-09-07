 A venit la școală ca pe covorul roșu. Cum s-a îmbrăcat o profesoară de română la deschiderea anului școlar
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A venit la școală ca pe covorul roșu. Cum s-a îmbrăcat o profesoară de română la deschiderea anului școlar

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Prima zi de școală nu a început pentru toți elevii cu emoțiile obișnuite. O profesoară de limba română și-a făcut intrarea în noul an școlar într-o ținută care cu greu putea trece neobservată: a ales o rochie neagră, mulată și cu decolteu, mai apropiată ca stil de o apariție pentru un eveniment.

Profa de română cu ținută de gală
Profa de română cu ținută de gală Foto: Instagram

Fotografiile au fost postata chiar de cadrul didactic și publicat pe Instagram pe 7 septembrie, iar reacția celor aflați în clasă a fost una cât se poate de entuziastă. În loc de surprindere sau stânjeneală, elevii au întâmpinat-o cu aplauze, lucru care a făcut-o pe profesoară să creadă că începutul de an este de bun augur.

„Elevii mei m-au aplaudat din prima secundă”

Profesoara a transmis, prin mesajele publicate online, că își dorește ca noul an școlar să vină cu energie și cu aceeași pasiune pentru educație.

„An nou, energie nouă, aceeași pasiune pentru educație. Hai să creștem împreună!”, a scris aceasta în dreptul uneia dintre fotografii.

Reacția clasei a fost însă cea care a atras cel mai mult atenția. Profesoara a povestit că elevii au întâmpinat-o cu aplauze încă din primele secunde, iar ea a privit gestul ca pe un semn că relația dintre ei ar putea începe într-o notă foarte bună.

„Elevii mei m-au aplaudat din prima secundă; cred că ne vom înțelege bine. Voi cum vă amintiți prima oră cu un prof nou?”, a transmis aceasta în dreptul videoclipului.

Stilul elegant, nelipsit din aparițiile sale online

Ținuta aleasă pentru prima zi de școală nu este singura apariție elegantă pe care profesoara a împărtășit-o cu urmăritorii săi. Pe contul de Instagram, aceasta publică frecvent fotografii în care poartă ținute rafinate, inclusiv în nuanțe deschise, care îi conturează stilul vestimentar.

Postările sale se bucură în mod constant de atenția celor care îi urmăresc activitatea, iar fotografiile adună sute de aprecieri. De această dată însă, apariția din prima zi de școală a fost cea care a atras rapid reacțiile internauților

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