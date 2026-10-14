 Se caută motanul Simba! A supraviețuit accidentului tragic din Vâlcea, dar a dispărut fără urmă. Are probleme grave de sănătate
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Se caută motanul Simba! A supraviețuit accidentului tragic din Vâlcea, dar a dispărut fără urmă. Are probleme grave de sănătate

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Un motan pe nume Simba este căutat de familie după ce a dispărut în urma unui accident rutier grav, produs în noaptea de duminică spre luni, între 11 și 12 octombrie, în județul Vâlcea. Pisica se afla în mașină alături de stăpânii săi, un cuplu de pensionari, în momentul impactului. Speriată de intervenția echipelor de salvare, a fugit și nu a mai fost găsită.

Simba
Simba Foto: Facebook

Accidentul s-a soldat cu trei decese și cu rănirea gravă a celor doi pensionari, în vârstă de 67 și 61 de ani. În timp ce aceștia au fost transportați de urgență la spital, familia a început căutările pentru a-l găsi pe Simba. Fiica stăpânilor a mers în zona în care s-a produs tragedia, însă motanul nu a fost de găsit, scrie ProTV.

Simba a fugit în timpul intervenției echipelor de descarcerare

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme. Un tânăr de 25 de ani, aflat la volanul uneia dintre mașini, ar fi intrat pe contrasens și ar fi lovit autoturismul în care se afla cuplul de pensionari. Șoferul și cele două pasagere, ambele în vârstă de 17 ani, au murit.

În mașina pensionarilor se afla și Simba, transportat într-o gentuță specială, prinsă cu centura de siguranță. În momentul în care echipele de descarcerare au intervenit pentru a-i ajuta pe cei implicați în accident, motanul s-a speriat și a fugit.

De atunci, familia încearcă să afle unde se află animalul și speră că acesta va fi găsit în siguranță. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât Simba are probleme de sănătate care îi pot face mai dificilă supraviețuirea în afara mediului familiar.

Apelul familiei: Simba are cataractă avansată și probleme cu tiroida

Un apel pentru găsirea motanului a fost publicat pe pagina de Facebook Animal Life Sibiu, la rugămintea familiei. Mesajul conține detalii despre locul în care a dispărut Simba, dar și despre starea sa de sănătate, informații care ar putea ajuta persoanele care îl văd să îl recunoască.

„Simba s-a pierdut în urma unui accident tragic petrecut în noaptea dintre 11 și 12 octombrie. Stăpânii ei sunt în spital, iar ea s-a speriat și a fugit când se efectuau procedurile de descarcerare, deși era în gentuța de transport prinsă de centură”, se arată în anunțul publicat de Animal Life Sibiu.

Fiica stăpânilor a căutat-o în zona accidentului, produs în satul Bârsești, comuna Mihăiești, județul Vâlcea. Familia a indicat și reperele rutiere din apropierea locului în care a dispărut animalul: kilometrul 182 plus 900 de metri sau kilometrul 183 minus 100 de metri.

Un detaliu important este că Simba suferă de cataractă avansată și probleme cu tiroida. Aceste afecțiuni fac ca găsirea lui să fie cu atât mai importantă, iar familia speră ca persoanele din zonă să poată oferi informații care să ducă la recuperarea motanului.

„Vă rugăm frumos, ajutați cu distribuirea mesajului, și dacă aveți informații, sunați la 0766343381”, este apelul transmis de familie prin intermediul paginii Animal Life Sibiu.

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