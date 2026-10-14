 Incidente noi la pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași. Oamenii și-au pierdut răbdarea în fața moaștelor!?
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Incidente noi la pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași. Oamenii și-au pierdut răbdarea în fața moaștelor!?

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Pelerinajul organizat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași continuă să atragă zeci de mii de credincioși, însă nu a fost lipsit de incidente. Mai multe persoane au încercat să intre în fața coloanei de pelerini, fiind oprite de jandarmi, care au intervenit pentru restabilirea ordinii.

sfanta parascheva 2022 prima zi pelerinaj (sursa FOTO YT Doxologia)
Foto: Captură video Youtube

Incidente neplăcute la coadă

Potrivit Antena 3 CNN, un alt bărbat a fost îndepărtat din zona Mitropoliei după ce a fost implicat într-un scandal.

Incidentele vin la doar o zi după ce patru persoane au fost sancționate contravențional pentru nerespectarea regulilor stabilite pe traseul de acces al credincioșilor.

Între timp, numărul pelerinilor continuă să crească. Coada se întinde pe câțiva kilometri, iar timpul de așteptare a ajuns miercuri la aproximativ opt-nouă ore. Conform datelor transmise de autorități, peste 16.000 de persoane se află în prezent la rând pentru a ajunge la racla cu sfintele moaște, în timp ce peste 185.000 de credincioși au trecut deja prin baldachinul amenajat în curtea Mitropoliei.

Reprezentanții Jandarmeriei le reamintesc participanților că respectarea indicațiilor forțelor de ordine și a regulilor de acces este esențială pentru desfășurarea în siguranță a pelerinajului.

Au apărut și probleme medicale printre credincioși

Aglomerația a generat și numeroase probleme medicale. De marți seară și până în prezent, peste 1.080 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, cele mai multe dintre acestea acuzând stări de rău după ore îndelungate petrecute la coadă sau din cauza nerespectării tratamentelor prescrise. Dintre acestea, 54 de persoane au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Credincioșii continuă să sosească la Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla va rămâne în baldachin până joi, când va fi reintrodusă în biserică.

Cine a fost Sf. Parascheva. Povestea ei

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în localitatea Epivat, aflată pe malul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol. Provenea dintr-o familie creștină înstărită și a fost educată în spiritul credinței încă din copilărie.

Potrivit tradiției creștine, încă de la o vârstă fragedă a ales să ducă o viață dedicată lui Dumnezeu. Impresionată de cuvintele Evangheliei care îndeamnă la renunțarea la bunurile materiale și la urmarea lui Hristos, tânăra și-a împărțit averea săracilor și a părăsit casa părintească.

A călătorit în mai multe locuri sfinte, petrecând ani întregi în rugăciune și nevoință. Se spune că a trăit o perioadă în apropierea Ierusalimului, unde a dus o viață ascetică, departe de lume. Spre sfârșitul vieții, la îndemnul unui înger, s-a întors în locurile natale, unde a murit la o vârstă tânără.

Legenda spune că, după moartea sa, trupul i-a fost îngropat în apropierea mării. Mai târziu, moaștele sale au fost descoperite și recunoscute drept sfinte după ce au avut loc mai multe întâmplări considerate miraculoase. De atunci, cinstirea Sfintei Parascheva s-a răspândit în întreaga lume ortodoxă.

Moaștele făcătoare de minuni ale Sf. Parascheva

Moaștele Sfintei Parascheva au fost mutate de-a lungul secolelor în mai multe orașe din spațiul ortodox. În anul 1641, acestea au fost aduse la Iași de domnitorul Vasile Lupu și au fost așezate în biserica Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”.

În prezent, moaștele se află în Catedrala Mitropolitană din Iași, unde atrag anual sute de mii de pelerini din România și din străinătate. Mulți credincioși mărturisesc că au primit ajutor în momente dificile, după ce s-au rugat Sfintei Parascheva, motiv pentru care aceasta este considerată una dintre cele mai mari făcătoare de minuni din Ortodoxie.

De-a lungul timpului au fost consemnate numeroase relatări despre vindecări, depășirea unor situații grele sau ajutor primit în urma rugăciunilor adresate sfintei. Biserica îi îndeamnă însă pe credincioși să privească aceste mărturii cu smerenie și să considere credința, rugăciunea și apropierea de Dumnezeu drept cele mai importante daruri.

Astăzi, Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale românilor, fiind un simbol al credinței, al milosteniei și al devotamentului față de valorile creștine.

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