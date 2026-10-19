 Se închide temporar DN1 București – Ploiești. Ruta ocolitoare stabilită de autorități
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Se închide temporar DN1 București – Ploiești. Ruta ocolitoare stabilită de autorități

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Traficul pe cel mai circulat drum național din România, DN1, va fi blocat complet pe sectorul București – Ploiești timp de două zile consecutive.

DN1 se blochează marți și miercuri
DN1 se blochează marți și miercuri Foto: shutterstock

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat instituirea unor restricții severe de circulație marți, 20 octombrie 2026, și miercuri, 21 octombrie 2026, pentru efectuarea lucrărilor de montare a unei pasarele pietonale în județul Prahova. Pe durata intervențiilor, autovehiculele vor fi dirijate pe trasee locale ocolitoare.

Tronson închis pe ambele sensuri: intervalele orare vizate de blocaj

Măsura de oprire totală a traficului se va aplica pe sectorul cuprins între kilometrii 43+900 și 44+750, pe raza localității Puchenii Moșneni (comuna Puchenii Mari), chiar în zona unde se montează structura metalică a noii pasarele (km 43+960).

Circulația rutieră va fi suspendată în două etape distincte:

  • Marți, 20 octombrie 2026: traficul se oprește complet pe timpul zilei, între orele 10:00 și 14:00.
  • Miercuri, 21 octombrie 2026: traficul va fi blocat pe timpul nopții, în intervalul orar 00:00 – 04:00.

„Atenție, șoferi! Marți, 20.10.2026, în intervalul orar 10:00 – 14:00 și miercuri, 21.10.2026, în intervalul orar 00:00 – 04:00, se închide circulația rutieră pe DN1, sectorul cuprins între km 43+900 – km 44+750, pe ambele sensuri de deplasare, pentru montarea pasarelei pietonale, în zona km 43+960, pe raza satului Puchenii Moșneni al comunei Puchenii Mari (județul Prahova)”, au precizat oficialii CNAIR într-un comunicat oficial, potrivit Libertatea.

Ruta ocolitoare stabilită de autorități

Pentru tranzitul pe relația București – Ploiești și retur în ferestrele de lucru menționate, șoferii vor fi redirecționați pe o variantă ocolitoare amenajată prin interiorul localității.

Traseul de deviere aprobat este următorul:

DN1, km 43+900 (intersecție cu drumul sătesc DS 353) → strada Comăneasca → strada Dogari → reintrare pe DN1 la km 44+750 (spre Ploiești/București).

Reprezentanții CNAIR fac apel la conducătorii auto să tranziteze zona cu atenție sporită, să reducă viteza și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară instituită de echipajele aflate la fața locului.

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