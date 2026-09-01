 Telenovela preotului răspopit continuă. După scandalul cu enoriașa căsătorită pe care a lăsat-o însărcinată, ar fi golit visteria bisericii
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Telenovela preotului răspopit continuă. După scandalul cu enoriașa căsătorită pe care a lăsat-o însărcinată, ar fi golit visteria bisericii

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Scandalul în care este implicat fostul preot Florin Crețu nu se oprește la sancțiunea primită din partea Bisericii. După excluderea sa din rândul clerului, în comunitatea din Poienești au apărut și discuții legate de situația financiară a parohiei pe care acesta a condus-o timp de aproximativ două decenii.

Preot
Preot Foto: Pixabay

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, la momentul predării responsabilităților către noul paroh ar fi fost constatată lipsa unei sume de bani reprezentând plata în avans pentru arenda unui teren administrat de biserică.

Banii pentru arendă ar fi fost încasați înainte de termen

Florin Crețu ar fi încasat anticipat banii pentru arenda celor două hectare de teren aflate în administrarea bisericii, înainte de predarea parohiei către succesorul său.

Conform informațiilor publicate de Vremea Nouă, fermierul care lucrează terenul ar fi achitat aproximativ 2.000 de lei înainte de termenul obișnuit de plată, stabilit pentru începutul lunii septembrie.

Problema ar fi apărut în momentul în care noul preot a preluat oficial responsabilitățile parohiei și au fost verificate documentele și situația financiară.

Noul preot a preluat parohia la sfârșitul săptămânii trecute

Silviu Andriescu, noul preot al parohiei, a preluat oficial atribuțiile la sfârșitul săptămânii trecute. Procedura s-a desfășurat în prezența protopopului Adrian Chirvasă.

În cadrul operațiunilor de predare-primire au fost verificate documentele parohiei și situația financiară. În urma verificărilor s-ar fi constatat că avansul pentru arendă lipsește.

Situația a generat întrebări în comunitatea din Poienești cu privire la modul în care au fost gestionate fondurile parohiei înainte de plecarea fostului preot.

Deocamdată, informațiile disponibile nu indică existența unor concluzii oficiale privind o eventuală verificare financiară mai amplă și nici nu stabilesc că ar fi fost comisă o faptă penală.

Florin Crețu a fost exclus din rândul clerului

Problemele financiare despre care se discută acum în comunitate apar pe fondul unui scandal mult mai amplu care a dus la îndepărtarea lui Florin Crețu din preoție.

Fostul preot a recunoscut oficial paternitatea unor gemeni născuți de o enoriașă căsătorită cu un alt bărbat. În urma situației, Episcopia Hușilor i-a aplicat sancțiunea canonică maximă: excluderea din rândul clerului.

Florin Crețu este, la rândul său, căsătorit și are copii din actuala căsnicie. El a slujit în parohia din Poienești timp de aproximativ 20 de ani, iar scandalul a avut un puternic ecou în comunitatea locală.

Relația ar fi fost cunoscută în comunitate

Relația dintre fostul preot și femeia care a născut gemenii ar fi fost cunoscută de mai mulți localnici cu mult timp înainte ca situația să devină publică.

Surse locale susțin inclusiv că, în perioada în care femeia urma să se căsătorească, Florin Crețu și-ar fi exprimat intenția de a-i fi nașă, însă acest lucru nu s-ar mai fi concretizat.

În prezent, atenția comunității s-a mutat și asupra situației administrative și financiare a parohiei. Localnicii așteaptă lămuriri cu privire la banii și documentele parohiei, în timp ce până acum nu au fost făcute publice concluzii oficiale ale unei eventuale verificări a fondurilor.

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