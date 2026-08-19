Un sucevean a dat lovitura cu pepeni românești! În ce țară din vestul Europei au fost vândute 25 de tone

Daniel Rusu, un antreprenor originar din Suceava stabilit în Marea Britanie, a înregistrat un succes spectaculos cu un transport masiv de pepeni românești. Gustul autentic a cucerit nu doar comunitatea de români, ci și clienți britanici, arabi și indieni.

Gustul verii românești face furori pe piața din Marea Britanie. Un magazin românesc din nord-vestul Londrei a reușit performanța de a vinde 25 de tone de pepeni aduși direct din România.

Clienții au format cozi atrași de dulceața fructelor autohtone, iar afacerea a devenit rapid un punct de atracție pentru cumpărători din toate comunitățile.

Zeci de tone epuizate rapid

Daniel Rusu, proprietarul băcăniei „Traditional Butchery” din zona Belmont (Harrow), a importat 30 de tone de pepeni românești, iar stocurile s-au diminuat vertiginos încă din primele zile.

Succesul a depășit granițele magazinului propriu, antreprenorul ajungând să distribuie marfă en-gros și către alte băcănii cu specific românesc din capitala britanică.

„Am adus 30 de tone de pepeni și am vândut deja 25 de tone. Cei care doresc să savureze un pepene românesc de cea mai bună calitate să vină repede, pentru că se dau precum pâinea caldă. Fructele au ajuns să fie cumpărate și de britanici, indieni sau arabi, toți fiind foarte impresionați de calitatea și dulceața lor” a spus antreprenorul Daniel Rusu pentru Gazeta UK.

Gustul autentic bate oferta marilor lanțuri britanice de retail

Comerciantul sucevean pune succesul pe seama diferenței evidente de aromă dintre fructele crescute natural pe câmpurile din România și cele comercializate în marile rețele britanice de supermarketuri.

„Pepenii noștri nu sunt făcuți în laborator, sunt organici, nici nu se compară cu cei de la Tesco sau Sainsbury's, care sunt crescuți în sere artificiale”, a spus Daniel Rusu.

În opinia sa, cumpărătorii sunt dispuși să aleagă produsele tradiționale datorită calității superioare, chiar dacă diferența de preț față de marile lanțuri de magazine este minimă.

„Eu încurajez românii din comunitate să consume produse românești pentru că astfel ajutăm business-urile românești. E păcat să cumperi ceva artificial de la Tesco și să lași un produs românesc de calitate să se strice în magazin”, a mai declarat acesta.

Plecat din Suceava în anul 2001, Daniel Rusu deține în prezent trei magazine în Londra și îi îndeamnă constant pe conaționali să susțină produsele și antreprenorii români din diaspora.

Produsele românești, tot mai căutate în diaspora în timpul pandemiei

Pandemia a dat un impuls neașteptat afacerilor cu produse tradiționale românești din străinătate, pe fondul dorului de gustul de acasă.

În Marea Britanie, o româncă stabilită în Bournemouth a început să prepare prăjituri pentru comunitatea românească după ce a publicat un anunț într-un grup de români și a primit rapid numeroase comenzi.

Afacerea a crescut, iar de Crăciun ajunsese să producă aproximativ 200 de cozonaci și 70 de kilograme de prăjituri, extinzându-și ulterior oferta cu sarmale și salată de boeuf.