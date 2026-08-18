 Unde găsim în România cei mai ieftini carburanți? Orașul unde sunt cele mai mici prețuri la pompă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Unde găsim în România cei mai ieftini carburanți? Orașul unde sunt cele mai mici prețuri la pompă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În luna martie 2026, România s-a aflat printre statele Uniunii Europene în care carburanții au înregistrat creșteri importante față de aceeași perioadă din 2025. Subiectul continuă să fie dezbătut în rândul șoferilor, care sunt în permanență în căutarea celor mai mici prețuri.

Cele mai mici prețuri de la pompă/sursă foto: arhivă
Cele mai mici prețuri de la pompă/sursă foto: arhivă

Orașul cu cele mai mici prețuri la pompă

Prețurile carburanților continuă să varieze ușor la nivel național, însă fără modificări majore față de ziua precedentă. Benzina pornește de la 9,48 lei/litru, iar motorina de la 10,63 lei/litru.

Timișoara se menține, în prezent, orașul cu cele mai mici prețuri la carburanți dintre marile centre urbane ale țării. Aici, benzina standard pornește de la 9,48 lei/litru, iar motorina de la 10,63 lei/litru, niveluri care se situează sub tarifele afișate în București, Cluj-Napoca, Iași sau Constanța.

Potrivit datelor furnizate de Peco online, în marile orașe, precum București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard poate fi găsită de la 9,51 lei/litru, în timp ce motorina standard începe de la 10,67 lei/litru.

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,35 lei/litru, afișat de o stație Partener Rompetrol din Arad. Pentru motorina standard, cel mai redus tarif este de 10,63 lei/litru, la o stație Socar din Sibiu.

În București, motorina standard nu a înregistrat nicio modificare față de joi în cele șase stații monitorizate. Cel mai mic preț rămâne 10,67 lei/litru, la Socar și Petrom. La MOL și OMV, motorina costă 10,73 lei/litru, Lukoil afișează 10,78 lei/litru, iar Rompetrol 10,79 lei/litru, ceea ce confirmă că tarifele au rămas stabile în toate stațiile analizate, conform Digi24 Economic.

Prețurile afișate la pompă se pot modifica de la o zi la alta

Prețurile carburanților trebuie privite ca valori orientative, deoarece acestea pot varia în funcție de localitate, companie, stația aleasă și momentul în care sunt actualizate. În plus, operatorii pot modifica tarifele chiar și în aceeași zi, în funcție de evoluțiile de pe piața petrolului și de costurile de aprovizionare.

Din acest motiv, șoferii care urmăresc să facă economie ar trebui să verifice prețul efectiv afișat în stația în care intenționează să alimenteze înainte de a opri la pompă. Pentru cei care fac alimentări frecvente, diferențele de câțiva bani pe litru se pot transforma, în timp, într-o economie sau într-o cheltuială suplimentară semnificativă.

Carburanții au avut creșteri importante în 2026

Evoluția prețurilor la pompă trebuie analizată și în contextul scumpirilor înregistrate în acest an. În luna martie 2026, România s-a aflat printre statele Uniunii Europene în care carburanții au înregistrat creșteri importante față de aceeași perioadă din 2025.

Datele Eurostat indicau că România s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește amploarea acestor scumpiri, evoluție care a pus presiune asupra bugetelor șoferilor și, indirect, asupra costurilor de transport.

Ghid de cumpărături

Hayden Panettiere
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea Vedete internaționale
banner teo trandafir jpg
#Exclusiv Click!
Ce destinație de vacanță au ales Teo Trandafir și fiica ei, Maia:„De-asta n-am optat pentru Asia Centrală”. Când revine pe sticlă? Vedete românești
image
„Rămășiță din anii ’90... azi nu mai înseamnă nimic”. De ce își pun mulți șoferi stickere IPA pe mașini și ce spune legea adevarul.ro
image
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare” adevarul.ro

Parteneri

image
Rapidul, abandonat de Dan Șucu? De ce nu mai vine patronul la meciurile din Giulești. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Detaliu tulburător din ziua în care cei doi fraţi s-au înecat la Olimp. "Cei mai harnici copii din sat" observatornews.ro
image
Imagini spectaculoase. Barajul Leșu, construit în anii ’70, a fost reabilitat. Are acum o scară pentru pești și insule plutitoare www.antena3.ro
image
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6 www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
„Am divorțat de cea mai frumoasă femeie de pe planetă!” Adevărul a ieșit la iveală abia acum! as.ro
image
Ce legătură au stickerele IPA cu Poliția. Motivul pentru care unii șoferi le afișează pe mașini playtech.ro
image
FANATIK a aflat de ce Marius Șumudică nu ar vrea să stea pe bancă la CFR – FCSB. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
O asemănare bizară, care dă fiori fanilor regali. Zara Tindall parcă este copia la indigo a mătușii sale răposate, Prințesa Mary okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
image
#Istoria Sportului
Cine a fost Evanghelie Zappa, părintele uitat al Jocurilor Olimpice moderne historia.ro
casa jpg
O mamă a economist bani nouă ani pentru a construi casa visurilor sale. Construcția a fost ridicată dintr-un material unic Fapt divers
image png
O femeie din Spania, concediată de la Auchan, după 19 ani de muncă. De ce a rămas fără loc de muncă Internațional
morminte caransebes lugos agerpres jpg
Peste 500 de morminte din Epoca Bronzului, descoperite pe traseul căii ferate Caransebeș-Lugoj Național
scrisoare jpg
După 29 de ani, o scrisoare pierdută a fost găsită pe o plajă din Italia: „De mâine nu ne vom mai vedea niciodată” Internațional
santier constructii foto shutterstock
Ce salarii sunt în construcții în Norvegia. Cât se câștigă în funcție de meserie Fapt divers
image png
Tiktok-ul a devenit magazinul diamantelor. De ce aleg utilizatorii să cumpere pietrele prețioase de pe aplicație Internațional
surprised girls with shopping bags looking window jpg
Reducerea de 50% a creat haos într-un magazin din Oradea: „Unde a dispărut bunul-simț?” Național
trecere de pietoni suceava care se opreste intr-un zid
Și-a lovit soția cu mașina, pe trecerea de pietoni, după o ceartă. Bărbatul era băut Național
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net