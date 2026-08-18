Unde găsim în România cei mai ieftini carburanți? Orașul unde sunt cele mai mici prețuri la pompă

În luna martie 2026, România s-a aflat printre statele Uniunii Europene în care carburanții au înregistrat creșteri importante față de aceeași perioadă din 2025. Subiectul continuă să fie dezbătut în rândul șoferilor, care sunt în permanență în căutarea celor mai mici prețuri.

Orașul cu cele mai mici prețuri la pompă

Prețurile carburanților continuă să varieze ușor la nivel național, însă fără modificări majore față de ziua precedentă. Benzina pornește de la 9,48 lei/litru, iar motorina de la 10,63 lei/litru.

Timișoara se menține, în prezent, orașul cu cele mai mici prețuri la carburanți dintre marile centre urbane ale țării. Aici, benzina standard pornește de la 9,48 lei/litru, iar motorina de la 10,63 lei/litru, niveluri care se situează sub tarifele afișate în București, Cluj-Napoca, Iași sau Constanța.

Potrivit datelor furnizate de Peco online, în marile orașe, precum București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard poate fi găsită de la 9,51 lei/litru, în timp ce motorina standard începe de la 10,67 lei/litru.

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,35 lei/litru, afișat de o stație Partener Rompetrol din Arad. Pentru motorina standard, cel mai redus tarif este de 10,63 lei/litru, la o stație Socar din Sibiu.

În București, motorina standard nu a înregistrat nicio modificare față de joi în cele șase stații monitorizate. Cel mai mic preț rămâne 10,67 lei/litru, la Socar și Petrom. La MOL și OMV, motorina costă 10,73 lei/litru, Lukoil afișează 10,78 lei/litru, iar Rompetrol 10,79 lei/litru, ceea ce confirmă că tarifele au rămas stabile în toate stațiile analizate, conform Digi24 Economic.

Prețurile afișate la pompă se pot modifica de la o zi la alta

Prețurile carburanților trebuie privite ca valori orientative, deoarece acestea pot varia în funcție de localitate, companie, stația aleasă și momentul în care sunt actualizate. În plus, operatorii pot modifica tarifele chiar și în aceeași zi, în funcție de evoluțiile de pe piața petrolului și de costurile de aprovizionare.

Din acest motiv, șoferii care urmăresc să facă economie ar trebui să verifice prețul efectiv afișat în stația în care intenționează să alimenteze înainte de a opri la pompă. Pentru cei care fac alimentări frecvente, diferențele de câțiva bani pe litru se pot transforma, în timp, într-o economie sau într-o cheltuială suplimentară semnificativă.

Carburanții au avut creșteri importante în 2026

Evoluția prețurilor la pompă trebuie analizată și în contextul scumpirilor înregistrate în acest an. În luna martie 2026, România s-a aflat printre statele Uniunii Europene în care carburanții au înregistrat creșteri importante față de aceeași perioadă din 2025.

Datele Eurostat indicau că România s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește amploarea acestor scumpiri, evoluție care a pus presiune asupra bugetelor șoferilor și, indirect, asupra costurilor de transport.