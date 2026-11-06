Vasluiul a pierdut titlul de cel mai sărac județ din România. Cine i-a luat locul în 2026

Ani la rând, județul Vaslui a fost perceput drept simbolul absolut al subdezvoltării economice și al sărăciei din România, ocupând constant ultima poziție în clasamentele naționale ale veniturilor.

Giurgiu a devenit cel mai sărac județ din România Foto: TikTok

Situația s-a schimbat însă radical în 2026: cel mai recent barometru economic arată că titlul nedorit de cel mai sărac județ al țării a fost preluat de Giurgiu.

Giurgiu la jumătatea mediei naționale, Bucureștiul peste media Uniunii Europene

Conform datelor furnizate de compania internațională de cercetare de piață NIQ, fiecare locuitor din județul Giurgiu dispune anual de un venit disponibil mediu pentru cheltuieli și economii de doar 5.816 euro. Suma reprezintă practic doar jumătate din media națională a României, calculată la 11.283 de euro, potrivit digi24.

Polarizarea extremă a teritoriului este confirmată de faptul că puterea de cumpărare se situează sub media pe țară în nu mai puțin de 33 din cele 41 de județe ale României. În realitate, doar Bucureștiul și primele opt județe din ierarhie depășesc pragul mediu național:

București (Locul 1): Înregistrează o putere de cumpărare de 22.941 de euro pe cap de locuitor. Suma este mai mult decât dublă față de media României și de aproape patru ori mai mare (+17.100 euro) decât venitul unui locuitor din Giurgiu. Totodată, Capitala României este singura regiune din țară care depășește media europeană, situându-se cu 8,5% peste nivelul continentului.

Înregistrează o putere de cumpărare de 22.941 de euro pe cap de locuitor. Suma este mai mult decât dublă față de media României și de aproape patru ori mai mare (+17.100 euro) decât venitul unui locuitor din Giurgiu. Totodată, Capitala României este singura regiune din țară care depășește media europeană, situându-se cu 8,5% peste nivelul continentului. Cluj (Locul 2): Județul care ocupă a doua treaptă a podiumului atinge un venit disponibil de 17.274 de euro pe cap de locuitor, o valoare solidă, dar care rămâne cu aproape 25% sub performanța financiară a Bucureștiului.

Giurgiu (Ultimul loc): Preia statutul istoric deținut de Vaslui, cu cei 5.816 euro pe an disponibili pentru consum și economisire.

România coboară pe locul 32 în Europa

Privită în ansamblul european, economia românească dă semne de stagnare competitivă. În clasamentul celor 42 de state analizate de studiul NIQ pentru anul 2026, România a coborât o poziție, situându-se pe locul 32 (față de locul 31 în anul precedent). Deși puterea nominală de cumpărare pe cap de locuitor a crescut ușor, de la 11.105 euro la 11.283 euro, raportul față de bunăstarea europeană s-a deteriorat: venitul românilor acoperă acum doar 53% din media europeană (stabilită la 21.153 de euro), față de 55% anul trecut.

Ierarhia continentală rămâne dominată de piețele bogate: